Nam công nhân tử vong do ống cống rơi xuống người

Xã hội

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong do bị ống cống rơi từ trên cao xuống người trong khi đang thi công làm đường.