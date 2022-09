Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 36 vì ung thư miệng

Mới đây, tờ Sina đưa tin nam ca sĩ Phó Tùng đã qua đời ở tuổi 36 vì ung thư miệng khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin được cập nhật, nam ca sĩ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng và nhập viện điều trị vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, sau thời gian dài chữa trị, bệnh tình nam ca sĩ không thuyên giảm mà còn chuyển biến nặng hơn.

Trong thời gian chữa trị, anh đã trải qua 3 cuộc đại phẫu để loại bỏ các tế bào ung thư. Trong hình ảnh được chính anh cập nhật, phần mặt trái đã bị cắt bỏ hoàn toàn để tránh sự di căn.

Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Mơ ước hiện tại của tôi là được chữa khỏi bệnh. Tôi thèm giấc ngủ ngon sau chuỗi ngày đầy đau đớn".

Hiện tại, phía gia đình nam ca sĩ chưa có thông tin về việc tổ chức tang lễ cho anh, mà chỉ có bài chia buồn trên mạng xã hội.

Phó Tùng được biết đến là một ca sĩ, diễn viên khá nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Năm 2014, Phó Tùng đạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất Quảng Châu với đĩa nhạc Vừa hát vừa khóc.

Đến năm 2015, anh tiếp tục cho ra mắt đĩa đơn khác là Brothers Break Together và bài hát "You Are a Master, nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn