Năm 2021-2023 sự bùng nổ của thị trường BĐS Bình Dương và những lý do?

Bình Dương thành phố thông minh thế giới

Năm 2020 có thể xem là năm bùng nổ của thị trường BĐS Bình Dương. Số liệu thống kê cho thấy Bình Dương có sự chuyển biến mạnh mẽ trong 3 quý đầu năm khi số lượng căn hộ chào bán tại thị trường này đạt 8.289 căn đến từ 8 dự án, tương đương nguồn cung TP HCM và tăng 144% cùng kỳ năm trước. Bình Dương nổi lên như một thị trường đối trọng với TP HCM, đặc biệt ở phân khúc căn hộ tầm trung.

Hiện tại, mặt bằng giá tại TPHCM không ngừng tăng trong thời gian qua từ khi có quyết định thành lập thành Phố Thủ Đức. Theo ghi nhận, giá căn hộ tại khu vực Thủ Đức đã tăng lên từ 35-85 Triệu/m2, kéo theo các khu vực Dĩ An, Thuận An, khu vực mặt tiền DT 743, quốc lộ 1K, và đại lộ Bình Dương tuyến quốc lộ 13 giá hiện tại ở các dự án đã lên đến 30-45 triệu đồng/m2. Dù giá tăng nhưng Bình Dương vẫn lập kỷ lục với tỷ lệ căn hộ bán ra đạt đến 97%, cao hơn tỷ lệ 82% tại TPHCM và 69% tại Hà Nội. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ và tốc độ tăng giá top 1 trong cả nước khi đất nền đang chững lại trong những năm qua.

Thuận An và Dĩ An giáp thành phố vệ tinh Thủ Đức



Đánh giá về thị trường BĐS Bình Dương năm 2021-2023 các chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào những lực đẩy từ hạ tầng và làn sóng phát triển mạnh mẽ của BĐS công nghiệp đặc biệt là sự ảnh hưởng của thị trường TPHCM và Thủ Đức.

Cụ thể, về hạ tầng, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai và sắp hoàn thành dự án đường DT743, rộng 54M với 8 làn xe và sắp triển khai Cầu vượt tại Vòng xoay An Phú. Quy hoạch trục quốc lộ 13 tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng chạy từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết thành đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ của Bình Dương. Quy hoạch triển khai nâng cấp đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Theo quy hoạch, trong tương lai, các tòa tháp biểu tượng, tháp tài chính, bệnh viện, đại học, khu dân cư cao cấp, văn phòng, khách sạn 5 sao được bố trí và nhiều vấn đề khác.

Đường DT743 sắp hoàn thành



Sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, phụ trợ cho trục chính với: trung tâm 1 tọa lạc tại Lái Thiêu; trung tâm 2 thuộc khu vực ngã tư quốc lộ 13 và đường An Thạnh - Bình Chuẩn; Trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473; trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu - Dĩ An với ngã tư quốc lộ 13 và trục Bình Hòa - Vĩnh Phú.

Việc quy hoạch các trục đường xương sống nằm trong chiến lược phát triển, đưa thành phố Thuận An chuyển từ trung tâm công nghiệp thành trung tâm đô thị hiện đại và trung tâm dịch vụ lớn nhất Bình Dương. Từ đây, tạo đòn bẩy khổng lồ cho thị trường bất động sản Bình Dương nói chung và khu vực Thuận An nói riêng đột phá, thu hút các "ông lớn" đầu ngành đổ về đầu tư và phát triển".

Ngoài đường DT 743, Quốc lộ 13, nhiều dự án giao thông trọng điểm quy mô khá lớn có tính liên kết vùng, như: Dự án đường sắt đô thị Metro nối Suối Tiên (TPHCM) đến thành phố mới Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án tuyến xe buýt nhanh nối từ nhà ga Suối Tiên đến trung tâm thành phố mới Bình Dương dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2021.

Cùng với hạ tầng, sự phát triển đột phá của BĐS công nghiệp cũng là lực đẩy cho thị trường nhà ở tại Bình Dương. Bình Dương là một trong những địa phương phát triển ngành công nghiệp mạnh nhất cả nước, hiện toàn tỉnh có 31 KCN với tổng diện tích hơn 10.000 ha, trong đó có 29 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ thực hiện được đạt trên 70%.

Với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, Bình Dương đã đem đến cơ hội việc làm và liên tục tiếp nhận nguồn nhân lực từ nhiều nơi đổ về làm việc quanh các khu công nghiệp. Hiện tỉnh có hơn 45 ngàn chuyên gia nước ngoài, hơn 1 triệu lao động kỹ thuật cao từ các tỉnh, thành về sinh sống và làm việc. Theo dự tính, lực lượng lao động sẽ tiếp tục gia tăng, ước tính mỗi năm sẽ có thêm hơn 80 ngàn lao động từ nhiều nơi đổ về. Kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao và cấp thiết.

Bình Dương thủ phủ công nghiệp



Ông Võ Văn Tuấn Giám Đốc công ty Địa Ốc Tecco Miền Nam cho biết: "Làn sóng đầu tư BĐS công nghiệp đã tác động lớn đến nhu cầu tìm mua nhà ở và đầu tư tại khu vực này. Sự gia tăng nhanh chóng của các khu công nghiệp đòi hỏi thị trường BĐS tăng trưởng theo để phục vụ cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư". Đặc biệt với một số lượng lớn chuyên gia, và hàng triệu công nhân có tay nghề cao sẽ thúc đẩy thị trường nhu cầu ở thực và cho thuê.

Theo đánh giá hiện ở TPHCM các căn hộ có mức giá khoảng 1,5 tỷ/ căn bình quân cho thuê với mức giá từ 4 -6 triệu/ căn thì tại Thuận An, Bình Dương hiện nay đang cho thuê với mức giá từ 6 – 10 triệu/căn mà cung vẫn không đủ cầu.

Đặc biệt năm 2018 - 2019 giá căn hộ tại Thủ Đức chỉ từ 25-35 Triệu/m2 thì nay đã tăng lên 35-85 triệu/m2. Cũng năm 2018 -2019 giá căn hộ tại Bình Dương từ 20 – 28 Triệu/M2 thì nay đã tăng dần lên 35-45 triệu/m2 đối với các dự án tọa lạc tại mặt tiền đường trục chính như DT743 – QL1A – Quốc lộ 13.

Tuy nhiên vẫn có 1 số chủ đầu tư với sự đầu tư chuyên nghiệp, kinh nghiệm. Đặc biệt những đơn vị này thường vừa đầu tư, thi công và tự triển khai bán hàng nên chi phí giảm đi nhiều so với các dự án khác. Điển hình như tại mặt tiền đường DT 743, ngay vòng xoay An Phú Tecco Miền Nam đang giới thiệu dự án Tecco Home với mức giá chỉ 23-25 triệu đồng/m2 diện tích từ 40 – 75m2 có 1-3 Phòng ngủ. Dự án của đơn vị này thường cháy hàng sau những đợt mở bán vì khách hàng kỳ vọng vào mức giá sẽ tăng lên so với các dự án khác chỉ trong thời gian ngắn. Theo đại diện của đơn vị này tại dự án cũng chỉ còn 1 đợt mở bán cuối cùng với số lượng sản phẩm rất ít.

Tecco Home dự án duy nhất tại mặt tiền đường DT743 có giá 22-25 Tr/m2



Quan sát thực tế cho thấy, hiện nay, các dự án mới ra mắt tại Bình Dương tập trung nhiều nhất ở 3 thành phố lớn gồm Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và phát triển mạnh dọc trục quốc lộ 743 và Quốc lộ 13 và QL1k.

Nhận định về triển vọng thị trường BĐS Bình Dương năm 2021 -2023 các chuyên gia cho biết Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất miền Nam với: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Nhờ những bước đi mạnh mẽ này mà đến nay Bình Dương, đặc biệt là Thuận An đang trở thành thị trường trọng điểm của các nhà đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản công nghiệp, thậm chí đã vượt qua cả "miền đất hứa" Đồng Nai. Với định hướng phát triển cung đường tài chính - dịch vụ như trên, chắc chắn trong thời gian tới thị trường BĐS Bình Dương nói chung và đặc biệt là thị trường BĐS Thuận An nói riêng với sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố sẽ là sự bùng nổ trong những năm tới.

Tác giả: LH



Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn