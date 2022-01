Mua 21,9 triệu liều vắc-xin Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Bộ Y tế cho biết đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi và chấp nhận có thể thừa vắc-xin. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, tuy nhiên đến nay WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, vì vậy Bộ Y tế làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của tất cả các nước.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em - Ảnh: Minh Quyết

Bộ Y tế cũng thường xuyên, liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vắc-xin cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn.

Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi, quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Việt Nam đã triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi từ tháng 11-2021. Thời gian qua, Ccông tác tiêm chủng cho trẻ chủ yếu được triển khai tại các nhà trường.

Bộ Y tế cho biết đến nay, số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là hơn 15,3 triệu liều, trong đó mũi 1 hơn 8,2 triệu liều; mũi 2 gần 7,1 triệu liều.

Đến nay đã có 41 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động