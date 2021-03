Một phụ nữ lượm ve chai nguy kịch vì bị phóng điện

Trước đó, vào ngày 9/3, chị N. không may bị phóng điện tại khu vực trạm biến áp gần nhà máy của công ty Cổ phần xi măng Long Thọ (phường Thuỷ Biều, TP.Huế).

Hình ảnh hiện trường sự cố phóng điện.

Ngay sau đó, chị N. được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Một lãnh đạo công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế cho biết, nhận được thông tin, phía công ty cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân đi vào hành lang an toàn điện của trạm biến áp để lượm ve chai nên không may bị phóng điện.

“Dù đã đặt biển cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp vào khu vực này nên dẫn đến sự việc đáng tiếc. Sau khi xảy ra sự cố, phía công ty cũng đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Hy vọng qua sự việc, người dân sẽ ý thức hơn về an toàn điện xung quanh các trạm biến áp”, lãnh đạo này chia sẻ.

Được biết, chị N. làm nghề lượm ve chai, gia cảnh hết sức khó khăn. Hiện sức khoẻ chị đã qua cơn nguy kịch nhưng buộc phải tháo 2 khớp tay vì bỏng nặng.

