Một phó chủ tịch phường ở Đà Nẵng mắc Covid-19

Tối 13-8, Ban Chỉ dạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay, chiều cùng ngày Bộ Y tế đã công bố trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có ông N.V.S - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

UBND quận Cẩm Lệ ngay sau khi nhận được thông báo ông S. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, quận này đã tổ chức đưa 36 cán bộ, công chức của phường Hòa An đi cách ly tập trung. Các cán bộ, công chức này phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Quận Cẩm Lệ đã thành lập Tổ công tác do ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo một số ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại phường Hoà An.

Ngành y tế Đà Nẵng đưa F1 đi cách ly tập trung

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, ngoài ông S. phường Hòa An có tổng cộng 40 cán bộ, công chức. Trong đó có 4 cán bộ thời gian gần đây không đến cơ quan (vắng có lý do), không tiếp xúc với ông S. Số còn lại gồm 36 người xác định có tiếp xúc gần với ông S. nên được đi cách ly tập trung trong chiều 13-8.

Việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch của phường này sẽ do ông Võ Thiên Sinh, Phó chủ tịch quận này đảm trách cùng với 5 thành viên trong tổ công tác chống dịch. Các thủ tục hành chính khác, trong trường hợp cần thiết chữ ký của Chủ tịch phường sẽ được đưa lên khu cách ly - nơi Chủ tịch phường này đang cách ly để xử lý. Mọi thủ tục khác chưa cần thiết, ông Sơn khuyến cáo công dân thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Trước đó, chiều 13-8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 14 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam, 1 ca tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động