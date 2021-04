Một nam nhân viên văn phòng ở TP.HCM trúng số Vietlott gần 142 tỉ đồng

Ông N.D. - nam nhân viên văn phòng ở TP.HCM trúng số Vietlott gần 142 tỉ đồng - Ảnh: CTV

Thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam 9 (Vietlott), ngày 16-4, Vietlott đã tổ chức trao giải thưởng Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 00561 với giá trị lên tới 141,8 tỉ đồng cho ông N.D. - là nhân viên văn phòng ở TP.HCM.

Trước đó, chi nhánh Vietlott TP.HCM đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ ông N.D.. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ mở thưởng số 00561 ngày 3-4 với trị giá 141.891.526.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Vé được bán tại địa chỉ số 53 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo quy định, trước khi nhận thưởng, ông N.D. đóng 14,1 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách TP.HCM.

Và tại lễ trao giải, ông N.D. cũng trao tặng 4,5 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội gồm Điều ước cho em (1,5 tỉ đồng); Quỹ trẻ em khuyết tật (1 tỉ đồng); Quỹ xây cầu cho đồng bào miền Tây (1 tỉ đồng); Quỹ người già neo đơn tại TP.HCM (1 tỉ đồng). Đây là mức đóng góp an sinh xã hội lớn nhất từ trước đến nay của các tỉ phú Vietlott.

Sau 5 năm kinh doanh, Vietlott phủ sóng 62/63 tỉnh thành phố, đạt doanh thu gần 18.000 tỉ đồng và góp phần đóng góp gần 6.000 tỉ đồng vào ngân sách các địa phương. Tiếp nối đà tăng trưởng, Vietlott định hướng trong năm 2021 sẽ xây dựng hệ thống phát triển bền vững, tiếp tục duy trì và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kinh doanh.

Riêng thị trường TP.HCM, theo Vietlott, doanh thu bán hàng trên địa bàn chiếm tới 40% tổng doanh thu của doanh nghiệp này. Điều này đồng nghĩa số tiền thuế mà Vietlott cũng như người chơi đóng góp cho ngân sách TP là cao nhất so với các địa phương khác trên cả nước.

Đặc biệt, số lượng giải thưởng độc đặc của vé số Vietlott được "nổ" ở TP.HCM cũng nhiều nhất. Như cuối tháng 6 năm ngoái, Jackpot 1 trị giá hơn 192 tỉ đồng cũng thuộc về một khách hàng may mắn ở TP.HCM. Còn ngay đầu năm nay, một vị khách cũng ở TP.HCM đã "mở hàng" trúng gần 82 tỉ đồng giải Jackpot của Vietlott.

Tác giả: L.THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ