Một giám đốc bị bắt vì khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 14/02, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1970, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang thi hành lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Diễn

Bước đầu xác định, Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt do Nguyễn Văn Diễn làm giám đốc đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng.

Mặc dù không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Nguyễn Văn Diễn vẫn chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn khoáng sản trong và ngoài phạm vi thực hiện dự án. Sau đó, Diễn bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Diễn đã vi phạm quy định về khai thác tài nguyên nên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Diễn. Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét, đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Diễn và những đối tượng có liên quan.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông