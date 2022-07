Một công nhân tại Quảng Ninh nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 09 giờ 35 phút ngày 25/7 anh T.X.T (sinh năm 1968) là công nhân vận tải than trong hầm lò, tại phân xưởng vận tải lò 2 đi xe gắn máy nhãn hiệu Nouvo, biển số 14H2-2950 đến đăng ký làm việc với phòng Tổ chức Lao động và Tiền lương, Công ty than Thống Nhất - TKV.

Công nhân rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong

Sau đó, đến khoảng 11 giờ, cán bộ công nhân Công ty than Thống Nhất, phát hiện anh T.X.T nhảy từ tầng 7 xuống đất, người nằm vắt ngang hàng rào cây cảnh, mặt úp xuống đất. Công ty than Thống Nhất-TKV tiến hành sơ cứu, gọi điện báo công an phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đưa đi viện tuy nhiên anh T.X.T đã tử vong.

Ông Ninh Hữu Hùng, Chánh văn phòng công ty than Thống Nhất cho biết: ông T.X.T đang nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 1 đến ngày 31/7/2022 theo Quyết định của công ty từ ngày 30/6/2022. Khi đến công ty, anh T.X.T không vào phòng nào mà loanh quanh ở hành lang, sau đó xảy ra sự việc trên.

Các cơ quan chức năng đang thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với công ty điều tra vụ việc./.

