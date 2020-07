Một công an bị khám xét cùng cán bộ giúp việc, lái xe Chủ tịch Hà Nội

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Sáng 14/7, trao đổi với Báo Giao thông về những tình tiết mới xung quanh vụ việc cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành điều tra.

"Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng xác nhận, một trong ba nghi phạm có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" bị khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc ngày 13/7 là cán bộ thuộc Bộ Công an.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Ngoài Phạm Quang Dũng, tối 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi làm việc tại UBND TP. Hà Nội đối với Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội), công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP. Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Sáng 14/7, PV Báo Giao thông đã liên lạc với cán bộ có trách nhiệm của UBND TP. Hà Nội về việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhưng không được hồi đáp.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông