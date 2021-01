Môi giới mang thai hộ với giá hơn 600 triệu đồng

Nạn nhân trong vụ lừa đảo này là vợ chồng chị Nguyễn Thị N. và anh Nguyễn Văn H. (trú tại TP Hà Nội). Do có nhu cầu sinh con trai, vợ chồng chị N. đã đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi, tuy nhiên bác sĩ kết luận chị N. không còn khả năng tự mang thai được nữa.

Trong lúc tuyệt vọng, vợ chồng chị N. gặp một người phụ nữ tên Tâm. Tâm đồng ý giúp vợ chồng chị N tìm người mang thai hộ để sinh con trai với lời hứa hẹn "chắc như đinh đóng cột".

Đối tượng Hoàng Huệ Tâm tại cơ quan công an.



Ngày 28/7/2018, vợ chồng chị N. ký hợp đồng với Tâm để thuê người sinh con trai với giá tiền trọn gói là 620 triệu đồng. Sau khi đưa cho Tâm 100 triệu đồng ở lần đầu tiên, vợ chồng chị N, được đối tượng này đưa đến gặp một người phụ nữ tên N.T N (trú tại tỉnh Hòa Bình), giới thiệu là người mang thai hộ... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì cả hai đối tượng Tâm và N.T.N. đều biến mất.

Chị Nguyễn Thị N sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, thu thập lời khai của người bị hại.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đào Minh Khanh, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên cho biết: “Việc truy tìm được các đối tượng là một hành trình gian nan. Trong một thời gian dài, lực lượng công an phải lăn lộn ở nhiều địa bàn nơi đối tượng đã từng đặt chân, thu lượm từng nguồn thông tin.

Việc lần tìm bắt nguồn từ Bệnh viện 16 A Hà Đông, nơi gia đình người bị hại gặp gỡ đối tượng, song các tài liệu thu thập được về Tâm rất sơ sài. Một số người dân sinh sống gần bệnh viện cho biết có người phụ nữ tên là Huệ Tâm sinh năm 1993 hoặc 1994 thi thoảng đưa người đến khám thai, nghe nói quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên còn cụ thể ở đâu thì họ không rõ... Từ thông tin này, tổ công tác đã có mặt tại Thái Nguyên.

Với sự giúp đỡ của Phòng hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác đã xác định được tên đầy đủ của Huệ là Hoàng Huệ Tâm (SN 1994; quê Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên), nhưng khi họ có mặt tại địa chỉ trên thì được biết Tâm đã lấy chồng là anh Trần Văn Đào (SN 1986; trú tại thôn Chồi 2, xã Lục Sơn, H. Lục Nam và chuyển hộ khẩu về đó. Hiện anh Đào và Tâm đã ly hôn nên không biết Tâm đang làm gì, ở đâu. Cùng với việc tiếp tục truy tìm, tổ công tác đã vận động gia đình đưa đối tượng Tâm đến cơ quan Công an đầu thú.

Cùng thời điểm này, mũi công tác thứ 2 có mặt tại Hòa Bình cũng gặp khó khăn trong viêc xác minh người phụ nữ đẻ thuê là N.T.N. Qua nhiều đầu mối, họ xác định sau khi bỏ chồng, N.T.N đã sinh sống với người đàn ông tên là Hùng cũng ở Hòa Bình.

Tiến hành lấy lời khai của N.T.N., người này cho biết quen Tâm qua quan hệ xã hội và do cần tiền tiêu xài nên đã đồng ý lời đề nghị mang thai hộ của Tâm. Tuy nhiên, khi N.T.N đến khám tại Bệnh viện 16A (Hà Đông) thì phát hiện đã có thai nên không thể nhận đẻ thuê nữa. Sau đó, N.T.N được Tâm nhờ đi khám thai như lời khai của gia đình chị Nguyễn Thị N.

Quá trình vận động, ngày 1/11/2020, Hoàng Huệ Tâm đến công an quận Long Biên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt 474.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị N và ông Nguyễn Văn H. Do không tìm được người đẻ thuê và lại mong muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Tâm còn khai nhận việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại cho N.D.A trú tại Hà Nội. Trong vụ án này, đối tượng đã môi giới cho chị N. T. L (trú tại Nghệ An) đẻ thuê cho N.D.A. Khoảng cuối năm 2018, Tâm tình cờ đọc được thông tin của anh N.D.A để lại trong nhóm tìm người mang thai hộ nên đã chủ động liên hệ, thỏa thuận với anh N.D.A về việc tìm người mang thai hộ với giá thai đơn là 650 triệu đồng; thai đôi là 750 triệu đồng... Tâm đồng thời thỏa thuận với L để đẻ thuê cho N.D.A.

Trong phi vụ này, L đã mang thai đôi và đẻ cho N.D.A hai người con. Sau khi hợp đồng hoàn tất, N.D.A đã trả cho Tâm số tiền theo đúng thỏa thuận là 750 triệu đồng. Số tiền trên, sau khi trừ chi phí khám, chữa bệnh và chi trả cho L là 320 triệu đồng, Tâm được hưởng lợi là 50 triệu đồng.



Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân