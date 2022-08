Môi giới mại dâm rồi trốn sang Trung Quốc, "má mì" bị bắt giữ sau hơn 10 năm

"Má mì" Nguyễn Thị Hồng bị bắt sau hơn 10 năm lẩn trốn. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Sách (TP.Hải Dương) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1984, thường trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.

Hồng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Sách ra quyết định truy nã số 09 ngày 30/11/2011 về tội Môi giới mại dâm.

Sau khi nắm được thông tin, Tổ công tác của Công an huyện Nam Sách đã phối hợp với Đồn biên phòng Tà Lùng đón lõng tại cửa khẩu. Ngay khi đối tượng xuất hiện, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt và di lý đối tượng về trụ sở Công an huyện Nam Sách an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT