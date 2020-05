Mở rộng điều tra vụ "Giả mạo trong công tác" tại Trường ĐH Đông Đô

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo cần rà soát hồ sơ

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an mới ra thông báo về việc đề nghị các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Kết quả xác định Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo hệ văn bằng 2 chính quy nhưng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 cho nhiều người và liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 Tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Các cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để trình báo làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Các cơ sở liên kết tuyển sinh, đào tạo và các cá nhân đã tham gia tuyển sinh, đào tạo hệ Văn bằng 2 Tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo liên kết với Trường Đại học Đông Đô liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để trình báo, cung cấp tài liệu và làm việc để có cơ sở giải quyết về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 25/6/2020.

Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (phòng 5), số 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 0692342143 hoặc 0692342431.

Trường ĐH Đông Đô

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 19/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Ngày 30/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô;

Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô;

Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô; Lê Thị Lương, sinh năm 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô.

Vụ án trường ĐH Đông Đô xuất phát từ nhu cầu về sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong xã hội rất lớn, đặc biệt trong bộ phận cán bộ, công chức nhà nước để phục vụ hoàn thiện hồ sơ đào tạo sau đại học, thi công chức, nâng ngạch…, trường Đại học Đông Đô đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ chính quy một cách tràn lan, không tuân thủ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Ban lãnh đạo Đại học Đông Đô đã liên kết ồ ạt với các trung tâm đào tạo ngắn hạn bên ngoài để tổ chức tuyển sinh và ăn chia theo thỏa thuận.

Mức thu đối với đối với các lớp học ngày thường là 27.690.000 đồng/học viên; đối với các lớp học buổi tối, thứ 7 và chủ nhật mức thu là 29.820.000 đồng/học viên. Đây là số tiền thực nộp về phòng tài vụ của nhà trường, có hóa đơn chứng từ, các đối tác tuyển sinh được nhận phí môi giới là 30%/học viên.

Lợi dụng chủ trương này, một số cán bộ chủ chốt của nhà trường đã thông đồng, chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các trung tâm trên để thu lập hồ sơ của những người có nhu cầu lấy nhanh bằng đại học chính quy nhưng không tham gia học, thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin tuyển sinh trên mạng internet, khi người có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin thì trung tâm môi giới sẽ giới thiệu hình thức đào tạo “cấp tốc” thông qua cán bộ của Đại học Đông Đô chèn hồ sơ học viên vào danh sách lớp đã học trước đó hoặc tổ chức một lớp riêng cho số học viên này.

Để hợp thức hóa sai phạm, Đại học Đông Đô tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần 27 tín chỉ và thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian 1-2 ngày (học viên được phát giấy thi và đáp án để chép ngay tại chỗ) và được cấp bằng tốt nghiệp sau 3-6 tháng từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học. Tiêu cực đã thả nổi thông qua “cò giáo dục” với mức dao động 40-50 triệu đồng/học viên.

Trường Đại học Đông Đô không được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo văn bằng 2 nhưng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo không đúng quy trình cho khoảng 3.000 học viên trên cả nước.

Điều đáng nói, xuất phát từ chủ trương đào tạo cấp tốc với mục đích trục lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu, từ đầu năm 2018, trường Đại học Đông Đô đã cấp khống hàng trăm văn bằng 2 đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên mà không phải qua thi tuyển, không tham gia đào tạo, thu lợi bất chính với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí