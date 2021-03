Nghệ An: Núp bóng công ty tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng

Ngày 10-3, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Hào (SN 1975) và Đỗ Công Đức (SN 1990) cùng trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ những hoạt động đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, từ tháng 2-2021, công an huyện Đô Lương phát hiện công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân do Hào làm chủ có nhiều hoạt động cho vay lãi nặng. Vào cuộc xác minh, công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Hào thực hiện việc cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất rất cao núp bóng hoạt động của công ty tài chính.

Hào và Đức tại cơ quan công an (ảnh: Đ. Vũ)

Ngoài ra, Hào còn thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức đứng ra nhận ghi số lô, số đề. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 7-3-2021, Công an huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra các hoạt động của công ty tài chính Đức Nhân.

Nguyễn Sỹ Hào và Đỗ Công Đức bị bắt ngay sau đó. Cơ quan công an thu giữ 30,5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 2 quyển sổ liên quan việc vay tiền.

Cơ quan công an xác định, trong ngày 7-3-2020, Hào và Đức đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề qua phần mềm Zalo với tổng số tiền là 10,7 triệu đồng.

Từ tháng 2-2020 đến khi bị bắt, Hào đã cho 6 cá nhân trên địa bàn vay lãi nặng tổng số tiền 126 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, qua đó đã thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hào còn khai nhận cho hàng trăm cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.

