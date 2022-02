Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay (3/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao hoạt động yếu dần nên thời tiết ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/2:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13 - 16 độ C; riêng Điện Biên có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13 - 16 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 15 - 18 độ C; phía Nam 18 - 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19 - 21 độ C; phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C

Tác giả: PV

Nguồn tin: baovephapluat.vn