Miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên từ đêm nay (17/9).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay (17/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

Trong chiều tối và đêm nay (17/9), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (18/9), ở Bắc Bộ trời chuyển mát, nền nhiệt giảm 3-4 độ so với ngày hôm nay.

Dự báo từ đêm nay (17/9), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối và đêm nay (17/9) có lúc mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (18/9), trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, do tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn hẳn so với mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, các đợt gió mùa đông bắc đầu mùa ít khi gây rét sâu mà thường mang theo mưa, dông, lốc sét do sự chênh lệch khối khí thời điểm giao mùa.

