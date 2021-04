Miễm nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Hồ Đức Phớc

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1963, quê Nghệ An, tiến sỹ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 4/2016 đến nay, ông Phớc đã đảm nhận các chức vụ tại Nghệ An: Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.