Mẹ nằm băng ca về đưa tang con tử nạn ở sân trường

Nghe tin về vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM), nhiều phụ huynh kéo đến trường gọi tên con.

6h sáng, ông Trung chở con trai tên Kiên (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Bạch Đằng) đến trường. Khi ly cà phê còn đang uống dở, ông gục ngã khi nhà trường báo hung tin.

Kiên không may tử vong khi cây phượng ở trường bật gốc đè 13 học sinh vào sáng cùng ngày.

"Nhanh quá con ơi!"

Cuối con hẻm 18 đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM), nhiều người chỉ vào căn nhà nhỏ nằm nép ở góc phải. "Tội nghiệp cháu quá!", giọng nói xót xa từ người hàng xóm.

Căn nhà bằng xi măng nhỏ hẹp, bức tường ở gian trước được che bằng những tờ báo cũ, nền nhà hoen ố. Thi thể Kiên được đặt trên chiếc ghế bố phủ màn trắng.

Người đàn bà hơn 65 tuổi được mọi người giới thiệu là cô ruột của Kiên đứng khóc bên thi thể cháu trai. "Mới hôm qua vừa gặp con, còn quở cái mũi con sao mà đỏ. Nhanh quá con ơi!", giọng bà nức nở.

Lúc này, ông Trung bước đi thất thần rồi được người thân và hàng xóm đưa vào ngồi phía sau nhà.

Ông Trung - cha của Kiên. Ảnh: Hoài Thanh.

Ông Võ Văn Hoàng (Tổ phó tổ 32, phường 14) cho biết khoảng 7h sáng, ông nghe hàng xóm báo tin "trường Bạch Đằng xảy ra gãy cây, học sinh bị đè quá chừng". Những đứa trẻ trong tổ phần lớn học trường này nên ông giật mình, đầy lo lắng.

"Kiên hay đi cùng với 2 đứa bạn, có thằng Bon nữa. Bon bị thương mới đi khám và được cho về, có mỗi thằng nhỏ là xui xẻo quá. Tội nghiệp, nó học giỏi nữa", ông Hoàng nói.

Theo lời tổ phó tổ dân phố, ba của Kiên có thời gian bán vật liệu xây dựng nhưng mấy năm gần đây không còn làm nữa. Mẹ của cậu bé chỉ ở nhà, mới sinh em bé được 2 ngày, đang nằm trong bệnh viện.

"Mẹ nó sinh em bé mới 2 ngày nay thôi. Lúc sáng, mọi người bảo nhau khoan hãy nói cho mẹ nó biết. Thương quá", bà Thâu (70 tuổi, hàng xóm) kể.

Sáng nay, đại diện Trường THCS Bạch Đằng cùng UBND phường 14, UBND quận 3 đã đến nhà cậu bé để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

"Chạy không kịp"

V.T.H. (thường gọi là Bon, 12 tuổi, học chung lớp với Kiên) bị trật khớp sau vụ cây đổ. Cậu bé kể rằng tai nạn xảy ra khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa là vào học.

"Tụi con đang ngồi phía đầu, Kiên ăn được 2-3 muỗng đồ ăn sáng là cây nó gãy cái đùng. Con cũng không biết gì luôn. Con chạy không kịp, quay qua là nằm xuống luôn. Còn Kiên chắc cũng vậy, chạy không kịp nên bị cây đè", Bon kể.

Hàng xóm và họ hàng kéo đến ngày một đông, tập trung quanh căn nhà nhỏ của anh Trung. Mỗi người một việc, giúp người đàn ông vừa mất con.

Khoảng 11h20, băng ca bệnh viện cùng y tá và một vài người thân che dù, đẩy chị Sương (mẹ của Kiên) ôm đứa trẻ từ bệnh viện về lo hậu sự cho con trai.

Chiếc khăn che kín người mẹ và em bé sơ sinh đi giữa trời nắng. Tôi không nhìn thấy mặt của người mẹ, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi xót xa.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức. trong số 12 học sinh bị thương thì có 5 nạn nhân sức khỏe đã ổn định. Bon là học sinh duy nhất tính đến trưa 26/5 được cho về nhà.

Hiện có 3 trường hợp tương đối nặng khi bị gãy xương chân, đùi. Dự kiến tại buổi họp báo chiều nay, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân sự việc.

Nơi xảy ra sự cố (vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: zingnews.vn