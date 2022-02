Mâu thuẫn với anh họ, tưới xăng đốt nhầm 2 xe ôtô Mazda 6 và Honda CRV

Ngày 25-2, Lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tùng Ninh, đối tượng dùng xăng đốt ôtô, gây cháy 2 chiếc xe ôtô để điều tra về tội huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Tùng Ninh dùng xăng đốt khiến xe Mazda 6 cháy rụi, ngọn lửa lan sang phần đầu xe Honda CRV khiến xe này hư hỏng nặng

Theo điều tra ban đầu vào 0 giờ ngày 23-2, Nguyễn Tùng Ninh (33 tuổi, ở tại nhà số 4/46/183 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) mang theo can xăng, bật lửa, búa đến khu vực ngõ 33 Nguyễn Đức Cảnh (phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) với mục đích đốt xe ôtô của anh Nguyễn Thái S. (nhà ở số 16/33 Nguyễn Đức Cảnh), anh họ của Ninh do mâu thuẫn cá nhân.

Phát hiện xe ô tô hiệu Mazda 6 mang BKS 15A-169.xx đang đỗ bên đường, cho rằng đây là xe ôtô của anh S. nên Ninh lấy búa đập vào kính xe ôtô phía sau với mục đích đổ xăng vào bên trong, phóng hoả đốt.

Không đập vỡ được kính xe ôtô, Ninh đổ xăng vào bánh xe ôtô mang BKS 15A-169.xx rồi bật lửa đốt. Xăng bắt lửa cháy trùm lên xe ôtô Mazda 6, cháy lan sang xe ôtô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 15A-236.xx đỗ gần đó.

Gây ra vụ hoả hoạn khiến 2 xe ôtô bị cháy, trong đó chiếc Mazda 6 bị thiêu rụi còn chiếc Honda CRV bị hư hỏng nặng, Ninh bỏ về nhà trốn. Đến ngày 24-2, Ninh bị Công an quận Lê Chân bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Ninh khai giữa gia đình mình và gia đình anh S. có quan hệ họ hàng, mẹ Ninh làm giúp việc cho nhà anh S. nhưng bị anh S. coi thường. Để hả giận, Ninh đã ra tay đốt xe ôtô của anh S. Tuy nhiên, do không phân biệt được ôtô của anh S. với chiếc xe bị đốt nên Ninh đã "đốt nhầm" chiếc xe ôtô của người khác, gây cháy 2 chiếc xe ôtô.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động