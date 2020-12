Mâu thuẫn tình cảm, cô gái vung dao đâm chết bạn trai

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/11 tại một công ty nằm trong con hẻm ở đường Cộng Hòa thuộc phường 12, quận Tân Bình (TP. HCM). Nghi phạm là một cô gái 26 tuổi còn nạn nhân chính là bạn trai của cô.

Được biết, cô gái đã đến công ty của nạn nhân. Sau một hồi nói chuyện qua lại, cô gái bất ngờ rút dao ra đâm khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Gây án xong, nghi phạm đi về nhà trọ tắm rửa rồi ra Công an phường 12, quận Tân Bình để đầu thú. Trước đó, nghi phạm cũng nói các đồng nghiệp của bạn trai gọi điện báo công an.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của nghi phạm, cô và nạn nhân sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn về tình cảm. Nghi phạm tìm tới nạn nhân để nói chuyện rõ ràng nhưng nạn nhân không mấy quan tâm nên khiến nghi phạm tức giận và gây tội ác.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan công an nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vào khuya ngày 30/11. Hiện vụ án vẫn đang được Công an quận Tân Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com