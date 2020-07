Mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên đâm người yêu cũ của bạn gái tử vong

Ngày 5/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng giết tình địch tại 1 nhà trọ thuộc thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Trước đó, vào 10h ngày 4/7, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên. Nạn nhân được xác định Hoàng Văn Q. (SN 1982, trú tại thôn Đồng Cẩy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Việt Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, thu thập các dấu vết liên quan và tổ chức truy tìm đối tượng gây án.Quá trình điều tra, lực lượng công an đã làm rõ nghi phạm là Vi Văn Thiện (SN 1990, trú tại thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Đối tượng Vi Văn Thiện.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến án mạng do mâu thuẫn tình ái. Cụ thể, khi biết Hoàng Văn Q. là người yêu cũ của bạn gái mình, giữa Thiện và Q. xảy ra nhiều mâu thuẫn, thách thức nhau trên điện thoại. Đến ngày 4/7, biết được thông tin Thiện đang ở phòng trọ thuộc huyện Việt Yên, Q. liền tìm đến để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Thiện rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thiện rời khỏi hiện trường và thuê nhà nghỉ ở thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn để lẩn trốn, đến tối cùng ngày thì bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ ập vào bắt giữ. Đối tượng được di lý về cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ngay trong đêm 4/7.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà nghỉ tại Lạng Sơn

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Vi Văn Thiện đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, Thiện làm nghề cơ khí ở Lạng Sơn. Đối tượng từng nghiện ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

