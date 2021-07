Mâu thuẫn khi “ăn chia” tiền lô đề, dùng dao đâm bạn làm ăn đến chết

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) về tội giết người.

Bị can Huỳnh Thanh Nhàn. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Thông tin ban đầu cho biết, Nhàn và ông HVĐ (56 tuổi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) có ghi lô, số đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình hợp tác “làm ăn”, Nhàn cho rằng ông Đ. chiếm tiền hoa hồng nhiều hơn nên thù ghét.

Tối 28-6, Nhà và ông Đ. cùng đi thu tiền số đề. Trên đường đi, giữa Nhàn và ông Đ. xảy ra mâu thuẫn nên Nhàn nảy sinh ý định giết người.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, Nhàn giả vờ kêu ông Đ. dừng xe để đi tiểu. Khi ông Đ. dừng xe thì Nhàn liền lấy con dao đã chuẩn bị sẵn trong người ra đâm ông Đ. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nhàn rời khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau người dân phát hiện thi thể ông Đ. ven đường nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an điều tra đã nhanh chóng xác định được Nhàn là người gây án và bắt giữ bị can vào khuya 30-6.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus