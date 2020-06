Mánh khóe của “nữ quái” cầm đầu đường dây lừa "chạy việc", chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Mánh khóe tinh vi

Ngày 29/6, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết (41 tuổi) và Trần Ngọc Tuyên (61 tuổi), trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền Tuyết và Tuyên lừa đảo lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhận thấy nhu cầu người dân xin việc vào biên chế ở các bệnh viện và trung tâm y tế cao, Lê Thị Tuyết cấu kết với Trần Ngọc Tuyên lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyết và Tuyên giới thiệu mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở UBND tỉnh Nghệ An, ngành Y tế Nghệ An và có khả năng xin việc, biên chế vào bệnh viện Nhà nước...với chi phí từ 200 – 300 triệu đồng/người.

Lê Thị Tuyết là người trực tiếp làm giả các thông báo tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước và nhờ Tuyên kết nối với các con “mồi” để hẹn gặp. Tuyết cho các bị hại xem giấy tuyển dụng giả. Khi bị hại đồng ý “chạy việc”, Tuyết yêu cầu họ đưa tiền đặt cọc trước để làm chi phí "bôi trơn”. Khi nhận được tiền cọc, Tuyết sử dụng máy tính in ra các quyết định giả.

Mặc dù đang được tạm hoãn thi hành án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Tuyết vẫn tiếp tục phạm tội

Khi các bị hại xem quyết định giả thì Tuyết yêu cầu không được mang theo máy điện thoại để chụp ảnh hoặc phô-tô. Tuyết còn yêu cầu các bị hại chuyển tiền trước rồi mới được nhận "quyết định". Nhiều bị hại tin tưởng Tuyết và Tuyên có khả năng xin được việc cho con em mình nên đã nộp hồ sơ và chuyển tiền cho chúng.

Sa lưới

Điển hình như chị Nguyễn Thị Quỳnh A. trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã nộp 150 triệu đồng cho Tuyên nhưng vẫn không xin được việc. Cụ thể, vào năm 2018, qua người quen giới thiệu, Tuyên tiếp cận với chị A. Tại đây, Tuyên "nổ" mình có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh và biết được bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng y và bác sỹ.

Tin tưởng Tuyên, chị A. đã nhờ người đàn ông này "chạy việc" cho mình. Tuyên yêu cầu chị A. phải nộp 150 triệu đồng để làm chi phí “bôi trơn”. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau, chị A. vẫn không nhận được quyết định vào biên chế. Biết mình bị lừa, chị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Trần Ngọc Tuyên bị Công an TP.Vinh bắt giữ ngay sau đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định Lê Thị Tuyết là kẻ cầm đầu trong đường dây này và tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở của Tuyết, lực lượng chức năng thu được 130 tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, 1 sổ gửi tiền tiết kiệm 70.000USD và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2017 – 2019, Tuyết và Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng còn làm rõ, riêng Lê Thị Tuyết còn lừa đảo thêm 3 nạn nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng và 9000USD. Cụ thể, Tuyết chiếm đoạt của ông P.V.L. trú ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An 9.000USD và 130 triệu đồng; chị N.T.H ở TP.Vinh hơn 1,4 tỷ đồng; lừa chị N.T.T. cùng trú tại TP.Vinh lấy 400 triệu đồng.

Được biết, Lê Thị Tuyết đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đang được tạm hoãn thi hành án thì lại phạm tội.