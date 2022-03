Mắc lại Covid-19 trong thời gian ngắn, vì sao?

Cả nước thêm 162.435 F0 Bộ Y tế cho biết ngày 8-3, cả nước ghi nhận 162.435 ca mắc Covid-19, tăng hơn 15.000 ca so với ngày trước đó. TP Hà Nội tiếp tục lập đỉnh mới với 32.650 ca, tiếp đến là Nghệ An 15.292 ca, Bắc Ninh 10.731 ca, Hải Phòng hơn 5.100 ca... Cùng ngày, tỉnh Bắc Ninh bổ sung 32.380 ca sau khi rà soát thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 134.041 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 4,8 triệu ca nhiễm, trong đó 40.977 ca tử vong, chiếm tỉ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có 70.902 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên gần 2,8 triệu ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.258 ca. Hiện nước ta đã tiêm hơn 198,2 triệu liều vắc-xin Covid-19. Thời gian tới, Việt Nam triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi và đang nghiên cứu triển khai tiêm mũi vắc-xin thứ 4. N.Dung