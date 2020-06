Lý do gia hạn thời gian điều tra vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong, theo SGGP, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND cùng cấp đã ra thông báo gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gia hạn là do tính chất phức tạp của vụ việc nên Viện KSND TPHCM đã có quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm số 5115/QK-VKS-P2 ngày 5/6, gia hạn thời hạn giải quyết vụ việc trên trong thời hạn 2 tháng từ ngày 8/6/2020 đến ngày 8/8/2020.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo cho vợ ông Tín là bà Nguyễn Thanh Bích biết.

Nguồn tin trên Zing, trước đó, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TP.HCM) cho biết vụ việc tương đối sáng tỏ,cảnh sát chỉ chờ thêm một số tài liệu giám định trước khi có kết luận về vụ ông Tín tử vong.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín được phát hiện rơi lầu tử vong.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của gia đình ông Tín đến Bộ Công an để giải quyết theo quy định pháp luật. Bộ trưởng Công an đã giao Thanh tra Bộ Công an xử lý sau khi nhận đơn. Thanh tra Bộ Công an cũng đã chuyển đơn này đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 5/4, tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) được phát hiện tử vong ở chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Công an thu tại hiện trường chai rượu, vỏ bia đã qua sử dụng, 2 chiếc điện thoại di động, 1 cái ghế bằng gỗ màu trắng, phần tựa lưng phía sau bị gãy. Kiểm tra tử thi, công an xác định ông Tín tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí ông Tín nằm chết là tầng trệt block D, chung cư Hoàng Anh Gia lai 3. Trên tầng 14 block D chung cư, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Kiểm tra, rà soát camera tại khu vực hành lang block D2 của chung cư, bước đầu, lực lượng chức năng xác định bên trong căn hộ D14.11 và khu vực hành lang các tầng lầu không gắn camera giám sát.

