Luật sư nói gì về việc Tịnh thất Bồng Lai đang bị điều tra nhưng vẫn vô tư đăng tải video lên YouTube?

Vụ việc khởi tố tại "Tịnh thất Bồng Lai" (tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) những ngày qua tiếp tục nhận được sự quan tâm trở lại.

Nguyên nhân xuất phát từ việc những người trong Tịnh thất vô tư quay video clip trong dịp Tết này rồi đăng tải lên mạng xã hội, dù Tịnh thất có đến 4 người bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong 4 người này, có 3 người bị bắt tạm giam và 1 người được tại ngoại.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh ông Lê Tùng Vân (người tự xưng "thầy ông nội", đứng đầu Tịnh thất) nằm trên võng, xung quanh là bát hương, lễ vật và các đồ đệ quỳ lạy, thắp hương "tế sống" để mừng thọ ông này.

Những hình ảnh này khi xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức khiến nhiều người thấy phản cảm và lố bịch. Do đó, nhiều người đã thẳng thắn chỉ trích ông Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân được "tế sống" trong lễ mừng thọ khiến nhiều người thấy phản cảm. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi rằng việc ông Lê Tùng Vân cùng "đệ tử" vẫn đăng tải các video lên kênh YouTube có ảnh hưởng đến quá trình điều tra hay không, nhất là khi ông Lê Tùng Vân đang trong quá trình làm việc với Cơ quan chức năng?

Về vấn đề này, trao đổi với tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị, luật sư Đào Kim Lân (Công ty luật An Thịnh Phát, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Thời gian qua, kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai có đăng tải các đoạn video chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người độc thoại chính trong một số video là ông Nhị Nguyên.

Hiện nay, người này không liên quan gì đến vụ án. Các hình ảnh trong một số video chủ yếu là các sinh hoạt thường ngày của Thiền am bên bờ vũ trụ (tức Tịnh thất Bồng Lai ), bao gồm cả ông Lê Tùng Vân, các trẻ em và một số thành viên.

Nếu nội dung các lời thoại hoặc các hoạt động không vi phạm pháp luật thì sẽ không ảnh hưởng hoặc tác động gì đến vụ việc và các quá trình điều tra (ngoại trừ một số quy định về việc sử dụng mạng xã hội hoặc các chính sách của YouTube)".

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện với hình ảnh quen thuộc khi luôn nằm võng và nói chuyện

Liên quan đến sự việc Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, trước đó, luật sư Đào Kim Lân (Cty luật An Thịnh Phát, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, ông và 4 luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh là những người bào chữa cho 4 bị can trong vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’.

Các bị can trong vụ án này là Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990). Trong vụ án này, chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam.

3 "đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân bị tạm giam

Về vụ án khởi tố tại "Tịnh thất Bồng Lai", như tin đã đưa, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Tiếp đó, ngày 5/1, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

