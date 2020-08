Lời khai rợn người của gã đàn ông ném con trai hai tuổi xuống sàn nhà đến tử vong

Mới đây, trang 163 đưa tin về 1 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo đó, nạn nhân là cậu bé hơn 2 tuổi bị người cha ném 2 lần liên tục vào ghế sofa vô cùng tàn nhẫn.

Theo thông tin được đăng tải trên báo địa phương, vụ việc đã làm “dậy sóng” cả cư dân mạng sau khi 1 đoạn clip ngắn được đăng tải vào ngày 20/8. Trong đoạn clip, người đàn ông đã bế cậu bé trên tay, nâng lên cao rồi ném xuống ghế sofa vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn. Không dừng lại ở lần đầu tiên, gã đàn ông còn tiếp tục lặp lại hành động máu lạnh đó 1 lần nữa nhưng là ném cậu bé xuống sàn nhà. Đáng sợ hơn, bỏ mặc tiếng gào khóc cầu cứu của cậu bé, người quay phim vẫn vô cùng “bình tĩnh” ghi lại hết toàn bộ hành động mà không có bất cứ dấu hiệu nào ngăn cản hay bảo vệ cậu bé.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Họ không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa hung thủ và người quay phim đồng thời lên tiếng cảm thương cho cậu bé nhỏ tội nghiệp.

Chiều cùng ngày Công an tỉnh Thiểm Tây cho biết, họ đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường khi nhận được cuộc gọi trình báo của những người hàng xóm xung quanh.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ gã đàn ông họ Lưu, cha ruột của cháu bé và người quay clip, bạn gái của Lưu; đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối 20/8, em bé qua đời vì chấn thương sọ não nghiêm trọng cùng nhiều thương tích khác trên cơ thể.

Tại cơ quan chức năng, Lưu khai nhận sau khi đi uống rượu về thì đã xảy ra mâu thuẫn với người bạn gái về vấn đề nuôi dưỡng cháu bé. Vì quá tức giận không kiểm soát được hành vi, Lưu đã ném con trai xuống ghế sofa và nền nhà.

Còn về người bạn gái, hiện nay đối tượng vẫn từ chối cung cấp lý do quay clip hay vì sao không ngăn cản Lưu làm tổn hại cậu bé. Được biết, sau khi bị bắt, cô ta đã được đưa đến gặp chuyên gia tâm lý để kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn