Lời khai của kẻ tấn công người phụ nữ ngủ bên hiên nhà, cướp 18 chỉ vàng

Võ Thành Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Chiến (38 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) để điều tra về tội Cướp tài sản. Theo điều tra, Chiến khai từng là thương lái buôn bán dừa. Do nợ nần và cờ bạc, ông ta đã bán nhà và đến xã Long Khánh thuê nhà để sinh sống cùng vợ, con.

Tại đây, Chiến đã theo dõi và biết bà Hồ Kim Đào (55 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) thường ở một mình. Người phụ nữ này đeo nhiều trang sức nên ông ta nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đến khoảng 1h ngày 30/9, bà Đào đang ngủ bên hiên nhà của người em trai thì bất ngờ bị 1 người lạ mặt dùng mền bịt miệng, đè lên người và đánh bà bị thương nặng. Sau đó, đối tượng cắt 29 chiếc vòng, tháo luôn chiếc nhẫn vàng mà bà Đào đang đeo trên tay. Gây án xong đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Bà Đào cùng người thân báo công an và cho biết số trang sức mà bà bị mất khoảng 18 chỉ vàng 18K, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được 1 chiếc dép và 1 chiếc quần dài mà hung thủ gây án làm rơi lại khi đang trên đường bỏ trốn. Qua điều tra và sàng lọc nhiều người nghi vấn, cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ Chiến.

Tại cơ quan công an, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Số tài sản cướp của nạn nhân được Chiến đem cất giấu phía sau căn nhà đang thuê. Hiện cảnh sát đã thu hồi lại số tài sản này, trao trả cho bị hại.

