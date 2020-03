Lời kể kinh hoàng của người mẹ giải cứu con gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục

Mới đây, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam (60 tuổi), trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, gia đình chị Hồ Thị N. (SN 1985), trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc cô con gái thứ 3 là Đinh M. (SN 2011), hiện đang học lớp 3 bị ông Nguyễn Văn Nam (trú cùng thôn) giở trò đồi bại.

Chị Hồ Thị N. bàng hoàng kể lại sự việc.

Theo phản ánh của chị N., vào chiều tối 15/3, trong lúc chị đi làm về thì đứa con trai thứ 2 chạy tới kể lại việc em gái bị ông Nguyễn Văn Nam (60 tuổi, trú cùng thôn) bế về nhà riêng rồi đóng cửa. Nghe con trai nói vậy, chị T. tá hỏa chạy đi tìm con và bất ngờ phát hiện một chiếc dép của bé M. đánh rơi trước cổng nhà ông Nam.

Thấy bất thường, chị N. đã vào tận nhà ông Nam yêu cầu mở cửa nhưng lúc này cửa bị khóa ngoài. Sợ chuyện chẳng lành, chị N. đã hô hoán nhiều người hàng xóm đến giúp, đồng thời chị đã phá cửa sổ nhà người đàn ông cùng thôn để vào. Ngay lúc đó chị N. và người dân địa phương đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm 15/3, cơ quan công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Nam lên trụ sở Công an huyện Thạch Hà để phục vụ công tác điều tra. Riêng bé gái cũng được cơ quan công an đưa đi khám để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc này.

“Buổi chiều hôm đó, tôi vừa đi làm về, bất ngờ đứa con trai thứ 2 cho biết, ông Nam đã bế em gái về nhà. Tôi chạy đến nhà ông Nam thì cửa đóng kín, tôi gọi nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng. Lúc đó tôi lo quá nên đã phá cửa sổ xông vào thì bất ngờ phát hiện con gái không mặc quần”, chị Hồ Thị N. cho biết.

Được biết, vợ chồng chị Hồ Thị N. lấy nhau và sinh được 4 người con, trong đó cháu Đinh M. là con gái thứ 3. Gia đình đông con nên ở địa phương gia đình chị N. thuộc diện khó khăn. Còn ông Nam ở quê làm trang trại chăn nuôi, có vợ và 4 người con.

Chị N. cũng cho biết thêm, từ lúc xảy ra sự việc, cháu A. ít nói hơn. Chị và người thân dỗ mãi cháu mới chịu kể lại việc bị ông N. xâm hại. “Con gái kể lại chuyện ông N. cởi quần áo mà tôi như chết lặng. Nó còn bảo nghe tiếng mẹ gọi nhưng bị ông N. bịt miệng nên không trả lời được, mãi đến lúc tôi vào thì bé mới khóc òa lên. Cũng may tôi đã phát hiện kịp thời nếu không con gái đã bị ông ấy hãm hại”, chị N. bàng hoàng kể lại.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin