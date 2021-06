Lợi ích tuyệt vời của khoai môn với sức khỏe

Thúc đẩy giảm cân

Khoai môn có tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Nguồn ảnh: Internet

Củ khoai môn được xem là thực phẩm tuyệt vời cho chế độ ăn giảm cân lành mạnh. Củ khoai môn rất giàu chất xơ, làm lấp đầy dạ dày, giúp duy trì cảm giác no sau khi ăn.

Bên cạnh đó, khoai môn còn là nguồn cung cấp tinh bột kháng tuyệt vời. Tiêu thụ tinh bột kháng có hiệu quả trong việc giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Khoai môn là một thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ lớn làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành, điều hòa huyết áp và giảm cholesterol.

Đồng thời, trong củ khoai môn còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp chống lại tác hại của các gốc tự do và bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của bệnh tật. Hàm lượng chất chống oxy hóa này có thể làm giảm viêm và giảm căng thẳng oxy hóa, góp phần cải thiện bệnh tim và xơ vữa động mạch.

Cung cấp các chất chống ung thư

Củ khoai môn chứa nhiều hợp chất có nguồn gốc thực vật - gọi là polyphenol cùng với các hợp chất chống oxy hóa khác, đều có thể chống lại sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.

Ví dụ, người ta phát hiện chất quercetin thuộc nhóm polyphenol trong khoai môn tồn tại với lượng lớn như trong táo, trà và hành tây. Kết quả nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy: hợp chất quercetin có thể làm chết tế bào ung thư và làm chậm sự phát triển của một số loại ung thư.

Đồng thời, nó còn trở thành chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi tác hại của các gốc tự do - vốn là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ và tinh bột kháng chứa trong củ khoai môn trở thành thức ăn cho các vi khuẩn đường ruột có lợi, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất ra nhiều axit béo chuỗi ngắn có lợi cho cơ thể - như chống lại bệnh ung thư ruột kết và bệnh viêm ruột.

Bằng chứng nghiên cứu trên cơ thể lợn về việc bổ sung tinh bột kháng, có thể cải thiện sức khỏe ruột kết bằng cách tăng sản lượng axit béo chuỗi ngắn và giảm tổn thương tế bào ruột kết. Ngoài ra, hai loại carbohydrate này có thể tăng mức hàm lượng axit béo chuỗi ngắn, góp phần chống lại bệnh viêm ruột và ung thư ruột kết.

Có thể nói, khoai môn giúp hệ tiêu hóa được khỏe mạnh, tránh một số vấn đề liên quan đến tiêu hóa như đầy bụng, táo bón, chuột rút và tiêu chảy, kể cả ung thư ruột.

Tăng cường lưu thông máu

Khoai môn chứa tinh bột kháng, thường là tinh bột không được tiêu hóa đúng cách trong ruột non và được đưa vào ruột già. Tinh bột kháng hoạt động như một chất nền tạo điều kiện cho quá trình lên men và sản xuất a xít béo. Nó có vô số lợi ích sức khỏe. Phản ứng đường huyết và insulin sau bữa ăn giảm, cholesterol huyết và chất béo trung tính được hạ thấp và cải thiện mức độ insulin toàn cơ thể. Do đó giữ cho các mạch máu tự do hoạt động, hạn chế tối thiểu tắc nghẽn.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn