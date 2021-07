Lò hỏa táng Indonesia bị tố thu tiền cao gấp 10 lần trong dịch COVID-19

Cư dân thủ đô Indonesia đang phải trả chi phí hỏa táng đắt đỏ cho người thân của mình. Bản sao một hóa đơn dịch vụ được lan truyền trên mạng ghi cái giá “trên trời” 80 triệu rupiah Indonesia (hơn 5.500 USD), gấp 10 lần giá thông thường cho việc hỏa táng một thi thể.

Theo các lò hỏa táng, chi phí củi lửa tăng do nhu cầu cao và chi phí nhân công tăng do làm thêm giờ. Họ cũng dẫn ra các chi phí phải chi thêm do dịch bệnh, như trang bị bảo hộ cá nhân để phòng lây nhiễm COVID-19.

Chuẩn bị quan tài cho người qua đời vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Bà Ima Mahdiah, thành viên hội đồng tỉnh, cho biết đã thảo luận vấn đề với thống đốc Jakarta Anies Baswedan. Ông cam kết sẽ thiết lập một lò hỏa táng tạm thời vào 25/7, một phần của kế hoạch nhằm giảm bớt các chi phí cho người dân.

Chính quyền Jakarta trong hàng chục năm đã để dịch vụ hỏa táng trong tay các doanh nghiệp tư nhân. Cư dân chủ yếu phải sử dụng các dịch vụ này kể cả ở trong thành phố lẫn ở các thị trấn lân cận.

Hôm 19/7, Muhammad Jusuf Hamka, một chủ nhà hỏa táng buộc tội các đối thủ đã thành lập một "băng nhóm" để duy trì giá dịch vụ cao ngất. Trong khi đó, ông khẳng định mình đã chỉ thị nhân viên tiếp tục thu tiền của khách hàng ở mức giá bình thường, 7 triệu rupiah (482,96 USD).

“Những người tin vào Công giáo, hay đạo Phật, tôi đều ủng hộ các bạn. Tôi sẽ giúp các bạn. Những người không thể trả tiền – hãy mang theo thư giới thiệu từ các vị lãnh đạo cộng đồng làm bằng chứng – sẽ được miễn phí”, ông Jusuf nói. Ông còn sở hữu công ty thu phí đường bộ Citra Marga Nusaphala Persada.

“Băng nhóm đó thật vô nhân đạo. Có khác nào tống tiền các anh chị em của chúng ta, khi thu đến 80 triệu rupiah một người. Hãy chống lại nhóm này”, ông nói thêm.

Ở Indonesia chủ yếu là dân đạo Hồi. Những người theo đạo Hồi chôn người thân khi họ qua đời.

Cảnh sát Indonesia bắt đầu điều tra vấn đề giá hỏa táng bị tăng cao chót vót. Cảnh sát Agus Andrianto kêu gọi những người đã bị thu phí cao quá đáng hãy đến trình báo.

Ông Agus gọi những nhà hỏa táng như vậy là những phản đồ vì đã trục lợi từ những người đang phải vật lộn với đại dịch.

Luật sư tranh tụng nổi tiếng Hotman Paris Hutapea, người nằm trong số những người khuyến khích cảnh sát hành động, đã cảm ơn chính quyền vì phản ứng nhanh chóng.

"Hãy tưởng tượng, mẹ, con trai, chồng, vợ của bạn chết... bạn đang thiếu tiền khi dịch bệnh, nhưng buộc phải bỏ ra hàng chục triệu rupiah (để hỏa táng)", luật sư nói.

Số người chết hàng ngày ở Indonesia đạt 1.449 người vào 22/7, tiếp tục đạt kỷ lục. Số người chết do COVID-19 trung bình hàng ngày trong tuần qua ở nước này gấp khoảng 7 lần so với tuần thứ hai của tháng 6, khi chính phủ lần đầu tiên xác nhận biến thể Delta đã được tìm thấy ở Indonesia.

Quốc gia này hiện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 ở Đông Nam Á, với tổng số ca bệnh là 3,03 triệu và 79.032 ca tử vong.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News