Lộ đề thi môn Sinh: Bộ GD&ĐT vào cuộc sớm hơn, thì tốt hơn rất nhiều

“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ GD-ĐT. Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (SN 1963) và ông Bùi Văn Sâm (SN 1949), đều là cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Được biết, bà Phạm Thị My là tổ trưởng tổ ra đề, còn ông Bùi Văn Sâm là thành viên tổ thẩm định đề môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trước đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên môn Sinh học tại Hà Nội đã phản ánh những bất thường của đề thi môn Sinh học và chỉ ra rằng bài tổng ôn môn Sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Tĩnh ôn cho học sinh trước ngày thi giống đến 90% đề thi chính thức.