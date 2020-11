Lộ clip hậu trường chụp hình của Mai Phương Thúy khiến fan rần rần vì body cực phẩm

Mai Phương Thúy luôn được xem như tượng đài về nhan sắc trong showbiz Việt. Đăng quang ngôi hoa hậu vào năm 2006, từ đó đến nay đã 14 năm trôi qua nhưng người đẹp này vẫn giữ được ngoại hình vạn người mê. Bởi thế, dù không hoạt động nhiều về nghệ thuật, cũng chẳng lấn sân sang những mảng khác như truyền hình, sân khấu hay người mẫu, cô nàng vẫn được khán giả nhớ đến, dành sự yêu mến.

Cứ lâu lâu, công chúng lại được ngắm nhìn Mai Phương Thúy trong những bộ ảnh gợi cảm. Mới đây những hình ảnh hậu trường shooting của người đẹp họ Mai được hé lộ ra bên ngoài khiến công chúng "mắt chữ O mòm chữ A" trước nhan sắc và hình thể của nàng Hậu.

Mai Phương Thúy được ê kip ruột là chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa - Võ Cường chăm chút từng centimet

Giữa cả rừng người đẹp sở hữu vòng 1 nóng bóng trong showbiz Việt, Mai Phương Thúy vẫn được biết đến như một trong những người đẹp có đôi gò bồng đảo đáng nể nhất. Có thời điểm vòng một của cựu Hoa hậu Việt Nam chạm ngưỡng 95 cm.

Chính vì thế, Mai Phương Thuý đôi lần gợi cảm quá mức cho phép và luôn muốn mặc những gì mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. "Thay vì cư xử chuẩn mực của 1 hoa hậu, có những lúc tôi bung hết ra, có những cư xử rất cảm tính nhưng tôi lại cảm thấy rất đã", Mai Phương Thuý chia sẻ.

Không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, Phương Thúy còn sở hữu đôi chân dài miên man hơn 1m. Cựu Hoa hậu Việt Nam 2006 từng chia sẻ: "Thực tế chỉ cao 1,79m nhưng ai cũng mặc định tôi phải cao 1,83m. Lý do là chân tôi quá dài so với tỷ lệ lưng, vòng 1 và vòng 3 lại khá to nên trông cao hơn thực tế là thế”.

Sở hữu lợi thế đôi chân dài nên Mai Phương Thúy thường xuyên lựa chọn trang phục để khoe khéo lợi thế này. Ở đời thường, cô thường xuyên diện áo short ngắn để lộ đôi chân dài miên man. Còn trong các sự kiện, Mai Phương Thúy cũng lựa chọn những bộ đầm cắt xẻ táo bạo để tôn vóc dáng gợi cảm của mình.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn