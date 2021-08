Lộ cảnh ‘giường chiếu’ đồng giới của mỹ nhân ‘50 sắc thái’

Hôm 12/8, trailer của “The Nowhere Inn” chính thức ra mắt khán giả. Trong hơn 2 phút rưỡi “nhá hàng” phim, phân cảnh gây chú ý nhất là Dakota Johnson nằm trên giường trong bộ nội y ren đen và tất lưới đầy khiêu khích, gợi nhớ đến loạt phim về đề tài bạo dâm “50 sắc thái” làm nên tên tuổi của người đẹp.

Dakota Johnson gợi cảm và khiêu khích trong "The Nowhere Inn”

Nữ diễn viên từng diện không ít nội y ren trong "50 sắc thái".

Tiếp đó, nữ diễn viên sinh năm 1989 có cảnh “giường chiếu” đồng giới với ngôi sao nhạc pop St Vincent, mặc áo ngực và quần cạp cao rách bó sát người. Trong cảnh này, Dakota và St Vincent ve vãn nhau, còn yêu cầu một nhà làm phim tài liệu, do Carrie Brownstein thủ vai, quay lại cả quá trình.

Trong phim mới, Dakota có cảnh "giường chiếu" với St Vincent.

Dù chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, “cảnh nóng” của phim đã khơi gợi sự hứng thú của không ít khán giả. Nhiều người khen cặp đôi dễ thương và háo hức chờ phim ra mắt.

“The Nowhere Inn” là một bộ phim kinh dị tâm lý của Mỹ năm 2020, do Bill Benz đạo diễn, từ kịch bản của Annie Clark và Carrie Brownstein.

Đây là tác phẩm hư cấu về quá trình thực hiện một bộ phim tài liệu về nữ ca sĩ có thực từng giành giải Grammy St Vincent (nghệ danh của Annie Clark). Tất cả các nhân vật trong phim đều đóng vai chính mình, kể cả St Vincent, Dakota và Carrie Brownstein, bạn thân ngoài đời thực của St Vincent. Diễn biến phim giống như hậu trường của một bộ phim tài liệu nhưng thực chất chỉ là câu chuyện hư cấu.

Chính sự mới lạ này khiến rất nhiều người mò mò về phim. Dự kiến, phim sẽ ra rạp ở Mỹ vào 17/9 tới. “The Nowhere Inn” được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance 2020. Phim cũng từng lên lịch tham dự Liên hoan phim South by Southwest và Tribeca hồi năm ngoái, nhưng cuối cùng bị hủy bỏ do COVID-19 bùng phát.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, St Vincent gọi là Dakota là “một môn thể thao thực sự tuyệt vời cho một câu hỏi rất lạ”. Chính nữ ca sĩ sinh năm 1982 cũng không tin mỹ nhân “50 sắc thái” sẽ đồng ý vào vai bạn gái của cô trong phim.

St Vincent gọi là Dakota là “một môn thể thao thực sự tuyệt vời cho một câu hỏi rất lạ”.

Được biết, St Vincent từng có thời gian hẹn hò với ngôi sao “Chạng vạng” Kristen Stewart.

