Lộ bí ẩn trong căn phòng kín trên tầng 2

Ngày 1-7, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phát hiện nhiều cây cần sa được trồng trái phép tại một gia đình ở thị trấn Bá Hiến.

Những cây cần sa được trồng trong nhà

Trước đó, tổ công tác của Công an huyện Bình Xuyên phối hợp Công an thị trấn Bá Hiến bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà ở thị trấn Bá Hiến, do nghi vấn trồng cây cần sa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở tầng 2 ngôi nhà có trồng trái phép 43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cây cần sa. Chủ của ngôi nhà là Dương Văn Việt (SN 1991, trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên). Căn phòng được lắp đặt, thiết kế hệ thống điều hòa, các thiết bị chiếu sáng, thông gió và độ ẩm để chăm sóc cây.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn