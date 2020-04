Liên quan sai phạm đấu thầu thuốc, đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 cán bộ Sở Y tế

Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng các thuộc cấp bị bắt giam, sáng 29/4, trả lời VTC News, ông Nay Phila - giám đốc Sở Y tế tỉnh này xác nhận, đơn vị báo cáo với UBND tỉnh vụ việc, đồng thời tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 cán bộ vừa bị bắt tạm giam.

"Đơn vị hiện đang sắp xếp lại nhân sự để thay cho 4 cán bộ vừa bị công an bắt giữ, đồng thời tạm đình chỉ về mặt Đảng đối với những người này. Xảy ra câu chuyện này làm uy tín của Sở Y tế bị hạ thấp, tôi cảm thấy rất buồn", giám đốc Sở Y tế nói.

Sở Y tế Đắk Lắk hiện có 4 cán bộ bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Cùng ngày, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can liên quan đến việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2014-2015 vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra ban đầu, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu thầu 7 loại thuốc (Partamol 80mg, Partamol 150mg, Partamol 250mg, Calcium Stada 500mg, Meloxicam Stada 15mg, Cefustad kid và Vitamin C Stada 1g). Bảy loại thuốc trên thuộc tiêu chuẩn nhóm 3, nhưng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phê duyệt theo nhóm 2.

Hành vi làm trái quy định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng (tiền chênh lệch giữa giá thuốc nhóm 2 với nhóm 3).

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các bị can liên quan đến vụ đấu thầu thuốc.

Như VTC News đưa tin, Cơ quan chức năng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can gồm các ông Doãn Hữu Long (SN 1961) – nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Huyên (SN 1965) - Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y, ông Nguyễn Đình Quân (SN 1975) - Chánh Thanh tra Sở Y tế, nguyên phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Y, ông Nguyễn Đình Diệm (SN 1969) - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế Đắk Lắk.

Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt tạm giam các ông Nguyễn Sỹ (SN 1965) - Kế toán, bà Lê Thị Thanh Bình (SN 1969) - Trưởng khoa Dược, cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can; khám xét chỗ ở nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 bị can gồm bà Tô Thị Hà (SN 1962) - nguyên Kế toán, bà Lê Na Tơr (SN 1986) - phụ trách Khoa Dược cùng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk, ông Nguyễn Xuân Hải (SN 1969) - nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế và ông Mai Xuân Vinh (SN 1985) dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện đa Khoa Vùng Tây Nguyên.

