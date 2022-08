Liên quân Báo chí Nghệ An lên đường dự Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022

Sáng 26/8, những thành viên của đội Liên quân Báo chí (LQBC) Nghệ An sẽ lên đường di chuyển đến tỉnh Quảng Ninh tham dự Press Cup 2022, giải bóng đá dành cho các cơ quan báo chí trên toàn quốc được tổ chức bởi Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Hành quân về Cẩm Phả (Quảng Ninh) lần này, LQBC Nghệ An được biết đến là nhà vô địch Giải Báo chí miền Trung 2022, thành tích đó là hành trang tạo nên niềm tin lớn cho đại diện xứ Nghệ thi đấu đạt kết quả cao tại sân chơi cấp độ toàn quốc sắp diễn ra.

Còn nhớ vào đầu tháng 6/2022, LQBC Nghệ An đã giành chức vô địch giải Báo chí miền Trung sau khi đánh bại chủ nhà Báo Chí Thanh Hóa trong trận chung kết nghẹt thở.

Đại diện của xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0 ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, lợi thế đó không nắm giữ được lâu, FC Báo Chí Thanh Hóa sớm san bằng tỷ số 1-1 nhờ một bàn thắng trên chấm phạt đền. Thế trận giằng co liên tục đã đưa hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não hòng phân định thắng thua.

Thủ thành Phương Nam bên phía LQBC Nghệ An đã xuất sắc cản phá thành công cú đá quyết định cuối cùng của đội chủ nhà, qua đó góp công lớn giúp LQBC Nghệ An chính thức trở thành nhà vô địch. Đó là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ đối với tất cả các thành viên đội LQBC Nghệ An cũng như những khán giả đã không quản ngại đường xã xa xôi và cái nắng như đổ lửa để cổ vũ trong hai ngày thi đấu liên tục.

Đội LQBC Nghệ An tự tin hướng tới Press Cup 2022 được tổ chức tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Với hành trang là nhà vô địch Giải Báo chí Miền Trung, LQBC Nghệ An chắc chắn sẽ được các đối thủ tại giải toàn quốc dành sự tôn trọng đặc biệt. Tuy vậy, vì hiểu rõ tính cạnh tranh cao hơn của sân chơi cấp độ toàn quốc này, Trưởng đoàn của LQBC Nghệ An - nhà báo Lê Giáp cho biết: "Chúng tôi hiểu rõ tính cạnh tranh tại Press Cup sắp tới tại Quảng Ninh hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn nhiều so với giải Báo Chí miền Trung vừa qua. Tuy nhiên, tinh thần là thứ mà LQBC Nghệ An tự tin không thua kém bất cứ đối thủ nào, toàn đội sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, cố gắng giành kết quả tốt từng trận một để hướng tới mục tiêu lọt vào top những đội có thành tích cao”.

Press Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/8 tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là năm thứ 6 giải đấu được diễn ra trên quy mô cả nước. Sẽ có tới 12 đội bóng là đại diện các cơ quan báo chí trên toàn quốc góp mặt.

Các đội bóng được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào vòng tứ kết. Đội thắng ở tứ kết vào đá bán kết để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào chơi trận chung kết. Buổi lễ bốc thăm chia bảng Press Cup 2022 sẽ được tổ chức vào chiều mai 26/8.

