Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020: Nam Định gặp khó, SLNA 'dễ thở'

Cuối tuần qua, vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020 đã diễn ra với rất cặp đấu hấp dẫn và không ít những bất ngờ. Theo đó, DNH Nam Định, Viettel, Thanh Hóa FC, Đồng Tháp, Bình Phước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, An Giang, Đà Nẵng, SLNA, Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu là những đội giành được niềm vui chiến thắng.

Những đội bóng này cùng với 4 CLB là Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Quảng Nam và TP HCM góp mặt ở vòng 1/8 diễn ra sau đây ít ngày.

Nam Định sẽ làm khách của Than Quảng Ninh ở vòng 1/8 Cúp quốc

Theo lịch thi đấu, thứ 7 ngày 30/5/2020 sẽ diễn ra bốn cặp đấu gồm:

CLB An Giang gặp Viettel lúc 15h30 trên sân vận động An Giang; SLNA tiếp đón BR Vũng Tàu trên sân Vinh vào lúc 17h; Than Quảng Ninh tiếp đón DNH Nam Định trên sân vận động Cẩm Phả vào lúc 18h và SHB Đà Nẵng làm khách của TP HCM trên SVĐ Thống Nhất lúc 19h.

Trong khi đó, chủ nhật ngày 31/5 sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại gồm:

Bình Dương tiếp đón Thanh Hóa FC trên sân vận động Bình Dương vào lúc 17h; Cần Thơ tiếp đón Bình Phước trên sân vận động Cần Thơ vào lúc 17h; Hà Tĩnh làm khách của Quảng Nam FC vào lúc 17h trên sân vận động Quảng Nam và Hà Nội FC tiếp đón Đồng Tháp trên sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19h.

Trong số những cặp đấu kể trên, trận Nam Định gặp Than Quảng Ninh được đánh giá là cân tài cân sức và vô cùng khó đoán, khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đặt mục tiêu tiến xa ở mùa giải năm nay.

Cặp Thanh Hóa gặp Bình Dương cũng rất được chờ đợi khi cả hai đội đều không giấu diếm tham vọng giành cúp ở mùa giải năm nay và sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để hướng tới một chiến thắng.

Ngoài ra SHB Đà Nẵng so tài với TP HCM cũng là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đấu này khi đây đều là những đội bóng có thực lực và đặt mụ tiêu lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

8 đội giành chiến thắng ở vòng đấu này sẽ gặp nhau ở vòng Tứ kết và tìm ra 4 đội bóng giành vé vào vòng Bán kết của Cúp quốc gia 2020. 2 đội giành chiến thắng ở vòng Bán kết sẽ góp mặt ở trận chung kết tranh Cup vô địch của giải đấu.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: doisongplus.vn