Lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 của một số trường đại học

Lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 của học sinh tại 23 địa phương: Điện Biên: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với tất cả các cấp học từ ngày 08/02/2021 (tức 27/12 Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (tức 05/01 Âm lịch). Hà Giang: Theo quy định của UBND tỉnh Hà Giang, thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục; đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày). Lào Cai: Cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 20/02/2021, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu. Quảng Ninh: Học sinh trên phạm vi toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 8/2/2021 (thứ Hai, ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2/2021 (thứ Bảy, ngày 09 tháng Giêng). Tổng cộng là 13 ngày. Yên Bái: Học sinh được nghỉ học 11 ngày. Cụ thể, từ 8/2 đến hết 18/2/2021 (tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu). Hải Dương: Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021. Bắc Ninh: Các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX sẽ được nghỉ từ ngày 8/2/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/2/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Nghệ An: Các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/02/2021 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Nếu cộng cả ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật từ tuần trước đó, học sinh sẽ có số ngày nghỉ Tết từ 10 đến 11 ngày (tùy theo cấp học). Hà Tĩnh: Đối với học sinh: Bắt đầu từ ngày 8/2/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2/2021 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Với giáo viên: Nghỉ 2 tuần, từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 21/2/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Đắk Nông: Học sinh sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2021 từ ngày 8/2 đến hết 16/2/2021. Kon Tum: Học sinh nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 từ ngày 8/2 đến hết ngày 16/2/2021. Phú Yên: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ được nghỉ từ ngày 8/2 đến hết ngày 21/2/2021. Bình Phước: Mầm non nghỉ từ 8/2 đến hết 19/2; Các cấp học khác từ ngày 10 đến hết 16/2. TP Hồ Chí Minh: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2/2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 5 tháng Giêng Âm lịch). Tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ Tết của năm học trước là 5 ngày. Ninh Thuận: Thời gian nghỉ Tết đối với học sinh: Tối đa 10 ngày. Với giáo viên: Tối đa 7 ngày. Bà Rịa - Vũng Tàu: Các cấp học, ngành học trên địa bàn nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 04/02/2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17/02/2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch). Tổng cộng 14 ngày. Trà Vinh: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 02 tuần từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021. Tây Ninh: Từ 8/2 đến hết 19/2 (từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu). Long An: Học sinh được nghỉ Tết Âm lịch 10 ngày, từ 7/2 đến 16/2 (từ 26 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Bến Tre: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng 2021), tổng cộng 9 ngày. Cộng với hai ngày nghỉ trước đó là ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6 và 7/2) là 10 hoặc 11 ngày (tùy theo cấp học). Cần Thơ: Theo khung kế hoạch do UBND TP.Cần Thơ ban hành, học sinh các cấp học trên địa bàn Cần Thơ sẽ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 8/2 đến hết 20/2. Cà Mau: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 từ ngày 7/2/2021 đến ngày 21/2/2021. Sóc Trăng: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài 2 tuần, từ ngày 8/2 đến hết 20/2.