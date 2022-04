Lexus NX 2022 giá hơn 3 tỷ đồng được trang bị những gì?

Với ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới của Lexus, NX hoàn toàn mới có kích thước tổng thể dài hơn, rộng hơn, cao hơn cùng với trục cơ sở lớn hơn, mang đến dáng vẻ ngoài bề thế và mạnh mẽ.

Phần đầu xe nổi bật với mặt lưới tản nhiệt thiết kế mới dựng thẳng và giao với nắp ca-pô được thiết kế kéo dài về trước giúp nâng cao hiệu quả tản nhiệt. Kết hợp với hệ thống đèn LED toàn bộ mang lại cái nhìn hiện đại. Phần đuôi xe với điểm nhận diện đặc trưng là dòng chữ "Lexus" ở trung tâm cùng dải đèn LED nối liền cụm đèn hậu tạo hình chữ "L" ở hai bên.

Bộ đôi Lexus NX 2022.

Mẫu xe NX mới được trang bị hệ thống tay nắm cửa chốt điện tử, giúp thao tác dễ dàng, liền mạch và giảm tiếng ồn.

Đặc biệt, trên phiên bản NX 350 F SPORT, các trang bị ngoại thất sẽ có bánh xe hợp kim 20 inch đặc biệt, cánh gió phía trên cản dưới và các chi tiết trang trí phía trước mang lại ấn tượng thể thao.

Bước vào bên trong, không gian nội thất ngoài vô lăng độc quyền mới được phát triển, ghế trước, các bàn đạp bằng nhôm và cần số được thiết kế riêng biệt để tăng cường cảm giác về hiệu suất lái. Nội thất xe tập trung vào việc tạo nên không gian thể hiện ý tưởng Tazuna (triết lý thiết kế cho phép người lái kết nối trực quan hơn với xe, và tập trung tốt hơn vào việc lái xe). Triết lý lấy con người làm trung tâm trong không gian khoang lái cho phép mang tới kết nối mượt mà và trực quan hơn giữa xe và người lái, từ đó tăng khả năng tập trung khi lái xe.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hi màn hình HUD, đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao, màn hình cảm ứng giải trí 14 inch kết nối điện thoại thông minh, 17 loa Mark Levinson (trên bản NX 350h) và 10 loa Lexus Premium (trên bản NX 350 F Sport), hệ thống 64 màu sắc chiếu sáng nội thất (phiên bản Hybrid)… ·

Cùng với đó, NX hoàn toàn mới sử dụng nền tảng GA-K để đạt được thân vỏ cứng và nhẹ với trọng tâm xe thấp để mang tới hiệu quả xử lý. Bên cạnh đó, hệ truyền động mới giúp đem lại trải nghiệm lái kết hợp mượt mà giữa tính tiện nghi thoải mái, sự ổn định, tính thể thao, mạnh mẽ và an toàn.

Về vận hành, phiên bản NX 350h sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD E-Four, động cơ hybrid 2.5 lít, cung cấp khả năng tăng tốc tuyến tính liền mạch, đáp ứng chính xác hoạt động tăng tốc của người lái đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Phiên bản NX 350 F Sport sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), động cơ 2.4 lít tăng áp, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Direct-shift mang lại khả năng sang số nhanh chóng và mượt mà, giúp xe vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống giảm tiếng ồn chủ động (ANC) và hệ thống tăng cường âm thanh động cơ (ESE) giúp giảm tiếng ồn của động cơ truyền vào cabin và tạo ra âm thanh động cơ mạnh mẽ và phấn khích.

Mẫu xe NX350 F Sport được trang bị hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS , thanh cân bằng ở phía trước - phía sau giúp cải thiện hơn nữa hiệu suất vận hành và mang đến trải nghiệm vận hành thể thao.

Cùng với đó, Lexus NX hoàn toàn mới còn được trang bị gói an toàn Lexus Safety System +3. Hệ thống LSS +3 với những tính năng an toàn tiên tiến gồm: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) bổ sung tính năng nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS).

Bên cạnh đó, NX mới được trang bị thêm hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA) và hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS).

Ngoài ra, phiên bản NX 350h sở hữu camera 360 trong khi phiên bản NX 350 F Sport được trang bị hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC)./.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vov.vn