Lexus là thương hiệu được các đại lý yêu thích

Lexus được đánh giá là thương hiệu được yêu thích nhất trong Cuộc khảo sát về thái độ của Hiệp hội các đại lý ô tô quốc gia (NADA) vào mùa hè năm 2021, trong khi đó vị trí thứ hai thuộc về Toyota. Lexus đã quen thuộc với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, trước đó hãng đã đứng đầu trong cuộc khảo sát vào mùa đông 2021 và mùa hè 2020.

Đây là một năm tuyệt vời của Lexus, hãng đã vượt qua cơn bão khủng hoảng chất bán dẫn tốt hơn so với những đối thủ của mình và đã bán chạy hơn so với những mẫu xe của Đức vào quý ba năm 2021. Lexus đã bán được 81.000 chiếc trong 3 tháng tính đến tháng 9, so với 75.600 chiếc của BMW và 55.000 chiếc của Mercedes.

Vị trí thứ ba trong cuộc thăm dò NADA hè năm 2021 thuộc về Honda, trong khi đó Subaru đứng vị trí thứ tư và Porsche xếp thứ năm. Cả 5 hãng xe này đều có mặt trong top 5 trong cuộc khảo sát mùa đông 2020, nhưng tại thời điểm đó Subaru đạt vị trí thứ ba, Porsche đứng vị trí thứ tư và vị trí thứ năm thuộc về Honda.

Theo một báo cáo trên tạp chí Automotive News, nửa cuối của cuộc thăm dò hè 2021 thuộc về BMW, Kia, Audi, Acura và Mazda. BMW từ hạng tám leo lên hạng sáu, Kia rớt một bậc xuống hạng 7 và Audi đạt hạng 8 trong cuộc thăm dò mới nhất. Mercedes và Volvo không có mặt trong danh sách lần này, cả 2 đều góp mặt trong top 10 cuộc thăm dò mùa đông 2020 nhưng lại vắng mặt trong danh sách lần này.

NADA đã khởi động Khảo sát thái độ của đại lý vào năm 1985 để nắm bắt ý kiến của những đại lý về các vấn đề chính của ngành công nghiệp ảnh hưởng đến mối quan hệ của đại lý với nhà sản xuất của họ. NADA coi đó như một “thẻ báo cáo” cho các nhà sản xuất, với tính ẩn danh thì các nhà đại lý có thể trung thực hơn trong những đánh giá của mình./.

Tác giả: CTV Anh Quân

Nguồn tin: vov.vn