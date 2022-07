Lên múa phụ họa cho giáo viên, nam sinh bất ngờ chiếm spotlight vì thần thái quá ấn tượng

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Nam sinh chiếm spotlight với màn múa phụ họa cho tiết mục văn nghệ của cô giáo)

Theo đoạn clip ghi lại, trong buổi tổng kết năm học, cô giáo trong trang phục áo dài đã thể hiện trước toàn trường một ca khúc góp vui. Không khí trong trường lúc này càng thêm sự hứng khởi khi một nam sinh quyết định lên múa phụ họa cho giáo viên của mình. Dù chỉ là "diễn viên phụ", thế nhưng nam sinh này lại bất ngờ chiếm spotlight bởi thần thái tự tin, động tác thuần thục, linh hoạt.

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận đã dành sự chú ý đến nam sinh này:

"Coi đi coi lại mấy lần luôn đó, mỗi lần coi lại vẫn cười, cái trường nào cũng cần những thành phần góp vui như vậy"

"Trời ơi, coi mà cười xỉu luôn đó. Lên múa phụ họa thôi nhưng ai ngờ đâu thành nhân vật chính. Cô trò dễ thương quá trời"

"Cuối năm phải tưng bừng thế này chứ, sôi động hẳn lên. Xem mà vui lây", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn