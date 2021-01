Lễ tổng kết Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An

Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Nghệ An; võ sư Nguyễn Xuân Nhuần; ông Nguyễn Công Mạnh – Trưởng bộ môn Karate Nghệ An; ông Võ Viết Thanh nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành uỷ Vinh, Chủ tịch Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Công Minh - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký hội võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Công Minh chia sẻ: Năm 2020, một năm chứng kiến nhiều ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai gây thiệt hại nặng nề, Ban chấp hành Hội võ thuật Cổ truyền tỉnh Nghệ An thống nhất không tổ chức các giải thi đấu nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các thành viên, võ sinh.

Ông Nguyễn Công Minh - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký hội võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Tính đến nay, hội đã có hơn 60 câu lạc bộ với hàng nghìn võ sinh trên địa bàn 13 huyện, thị, xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua 4 năm tự túc kinh phí tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh, Hội còn tham gia các hoạt động của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Cổ truyền Việt Nam và được ghi nhận. Các câu lạc bộ, võ đường trực thuộc Hội đã đóng góp được nhiều vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao cho các đội tuyển như: Võ cổ truyền; kickboxing; Whusu; Pencat Silat..

Tổ chức phát triển thêm nhiều CLB, các địa phương trong và ngoài tỉnh. Hiện các võ sư thuộc hội đã mở rộng hoạt động thêm 6 tỉnh khác gồm: Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La và Đồng Nai…

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết

Ngoài hoạt động chuyên môn, hội đã phối hợp cùng các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện giúp bà con bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Quảng Bình và Nghệ An. Tổng số tiền kêu gọi và trao các phần quà cho các bà con nghèo, gặp thiên tai gần 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Nghệ An phát biểu: Đồng tình kết quả báo cáo của hội, ngoài làm tốt chuyên môn; các hoạt động từ thiện là đáng ghi nhận.

Năm 2020 là vô vùng khó khăn, may mắn ở Nghệ An chưa có bệnh nhân nào nhiễm Covid-19. Nghệ An đã tổ chức thành công 990 danh xưng xứ Nghệ và tổ chức đón nhận di tích đặc biệt đình Hoành Sơn (huyện Nam Đàn).

Tiếp tục mở rộng các địa phương, chiêu sinh các võ sinh và đặc biệt là để các câu lạc bộ, võ đường ngày càng phát triển. Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để tổ chức Đại hội lần thứ 2. Sở đồng tình để hội tổ chức các giải đấu của tỉnh hay quốc gia. Năm nay, tỉnh sẽ đưa môn võ thuật cổ truyền vào thi đấu vào tháng 5/2022.

Các cá nhân được tặng giấy khen của BCH Hội

Kết thúc buổi lễ, Ban chấp hành đã tặng giấy khen cho các cá nhân, câu lạc bộ có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PV

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn