Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng nay

Hôm nay (22/12), tại quê nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình Lễ kỷ niệm được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân và Đài Phát thanh- Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm từ 9h25 đến 10h30 trên sóng VOV1 (Ban Thời sự).

Hà Nội tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội).

Lễ kỷ niệm được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa, gồm Lễ dâng hương, dâng hoa tại các địa điểm Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy), Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sỹ tỉnh Quảng Bình và Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình.

Lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Qua đó, tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng trung kiên, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc.

Hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây cũng là dịp tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Hướng tới Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình hôm nay, trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động chào mừng như: Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng chủ trì; Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì; Xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện; Sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân dân Quảng Bình”; thực hiện đề án xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình… và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về thăm quê hương tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (ảnh tư liệu)

Trong sáng nay (22/12), tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức trưng bày và triển lãm sách báo, ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ CHí Minh và Tỉnh Đoàn Quảng Bình cũng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trưng bày các bài viết đoạt giải của cuộc thi; Khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV