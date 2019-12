Lễ hội hoa hướng dương 2019 gắn với chào mừng năm mới 2020

100 ha tại cánh đồng hoa hướng dương bắt đầu khoe sắc.

Cánh đồng hoa hướng dương của công ty CPTP sữa TH những năm gần đây đã thu hút hàng lượt nghìn du khách đến chiêm ngưỡng bởi vẻ đẹp hút hồn của cánh đồng hoa. Được trồng ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò, nhưng khi những bông hoa hướng dương khoe sắc, nở rộ đồng loạt đã tạo nên một cảnh đẹp hấp dẫn, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và chụp ảnh. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã nhanh chóng được lan truyền trên Face boock, được cộng đồng mạng chia sẻ, trở thành điểm du lịch hấp dẫn, cũng từ đây, Nghĩa Đàn được nhiều người trên cả nước biết đến, tạo điều kiện cho Nghĩa Đàn quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển các loại hình dịch vụ.

Loài hoa hướng dương biểu trưng cho mặt trời.

Đại diện đội phụ trách Nông nghiệp, công ty CPTP Sữa TH cho biết: "Năm nay chúng tôi trồng hoa quy mô hơn, ngoài ra làm đường rộng để thuận tiện cho du khách về ngắm hoa, xây dựng hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ hoa, để cánh đồng hoa đẹp nhất cho du khách gần xa đến chiêm ngưỡng.”

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên cánh đồng hoa.

"Lễ hội hoa hướng dương với quy mô lớn, hơn 100ha hoa hướng dương được trồng ở các cánh đồng dọc đường Hồ Chí Minh; Quanh trang trại 1 - 3 dọc bờ Sông Sào, thuộc xóm Trung Chính xã Nghĩa Lâm, gần khu vực văn phòng trang trại TH" - bà Lê Ngọc Linh, phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghĩa Đàn trao đổi.

Bên cạnh việc trồng hoa để đón du khách thập phương về thăm quan, chiêm ngưỡng, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc trong các ngày diễn ra lễ hội. Nổi bật là chương trình Nghệ thuật cùng với nhiều Nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng biểu diễn trên nền sân khấu hiện đại nhất hiện nay; Tổ chức giải bóng chuyền Nam Tứ hùng với sự tham gia các đội tuyển mạnh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn; Tổ chức Ngày hội ẩm thực, đồ uống và trưng bày, giới thiệu sả‎n vật, hàng hóa đặc trưng của các huyện miền Tây Nghệ An; Tổ chức cung đường trải nghiệm cho khách du lịch theo 2 chiều tham quan photo tour khám ph‎á cánh đồng hoa hướng dương - vườn trái cây HTX 19/5 - du lịch tại các đồi hoa và ngược lại. Đặc biệt màn bắn pháo hoa tầm thấp15 phút trên nền nhạc Chào mừng Lễ hội hoa Hướng dương, chào đón năm mới 2020 tại Quảng trường, Trung tâm Hành chính huyện Nghĩa Đàn thuộc Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn.

Màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẻ với nhiều màu sắc rực rỡ. (Tư liệu)

Là địa phương có điểm tham quan là cánh đồng hoa hướng dương, năm nay, UBND xã Nghĩa Lâm đã thành lập đội ANTT nhằm bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường, ông Lê Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết: Để đảm bảo an ninh cho du khách, UBND xã Nghĩa Lâm đã thành lập ban an ninh và lên kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Các điểm bán hàng phải đảm bảo đúng quy định về vệ sinh ATTP, rõ nguồn gốc xuất xứ, các dịch vụ phục vụ cho du khách phải rõ ràng, giá cả niêm yết, điểm gửi xe đảm bảo đúng quy định ngay ngắn, nghiêm túc, đúng vị trí quy định về hành hang ATGT nhằm phục vụ tối đa du khách thập phương.

Khách du lịch tham quan sớm tại cánh đồng hoa hướng dương.

Để phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân xa gần, đồng thời khắc phục những vấn đề bất cập và tạo thêm một hình ảnh đẹp cho vùng đất xứ Nghệ, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức Lễ hội Hoa Hướng Dương, quy hoạch biến cánh đồng hoa rực rỡ này thành điểm tham quan du lịch với sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, mang tính đặc thù.

Không chỉ là nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, cánh đồng hoa hướng dương này còn tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, chan hòa với thiên nhiên cho vùng đất miền núi Nghĩa Đàn. Chỉ còn 1 ngày nữa, cánh đồng hoa hoa hướng dương sẽ khoe sắc, đây thực sự hứa hẹn một mùa hoa đầy ý nghĩa, là cơ hội cho Nghĩa Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung quảng bá hình ảnh quê hương mình.