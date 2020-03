Lấy vải “trôi nổi” may khẩu trang bán ra thị trường

Ngày 30/3, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, vừa phối hợp với Đội QLTT số 13 và Công an thị trấn Yên Cát lập biên bản một cơ sở (có địa chỉ tại khu phố 4, thị trấn Yên Cát) làm khẩu trang do Nguyễn Thị Hiền làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 13 máy may công nghiệp và 12 lao động đang trực tiếp sản xuất khẩu trang 4 lớp màu xanh.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở sản xuất khẩu trang.

Cơ sở này không xuất xứ được bất cứ loại giấy tờ cần thiết liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang, đồng thời không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Toàn bộ 5000 chiếc khẩu trang đã hoàn thiện cùng 1,8kg phôi khẩu trang, 35,7 kg bán thành phẩm đã được cơ quan chức năng tiến hành niêm phong đồng thời giữ nguyên tại cơ sở 13 máy may công nghiệp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Như Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí