Lập nhiều thành tích, chiến công, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đây là chia sẻ của Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sáng 12/6.

Đại tá Vũ Văn Hậu cho biết: Là đơn vị trực tiếp chiến đấu với tội phạm, trước những khó khăn, thử thách, nguy hiểm, sự cám dỗ vật chất; sự lôi kéo của tội phạm buôn bán ma túy, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải có lòng trung thành, sự dũng cảm, mưu trí, tận tụy với công việc. Chính vì vậy việc xây dựng bản lĩnh chính trị đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ vô cùng quan trọng. Đảng ủy, lãnh đạo Cục luôn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Điều này đã góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh, giúp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập nhiều thành tích, chiến công trong những năm qua.

Chia sẻ suy nghĩ về “Cội nguồn sức mạnh, niềm tin và chiến thắng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có từ đâu? Tại sao cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh mà không gục ngã trước bao đòn tấn công hiểm độc của tội phạm”, Đại tá Vũ Văn Hậu nhấn mạnh tới nhân tố con người, sức sống hạt nhân của nó chính là bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Theo Đại tá, trong hàng ngàn chuyên án đấu tranh với tội phạm về ma túy đều thể hiện rất rõ nét đặc trưng này, đó là: Trong khó khăn, gian khổ khơi nguồn sáng tạo, chia sẻ yêu thương, khi đối mặt nguy hiểm, hy sinh được nâng tình đồng đội, tinh thần đoàn kết dũng cảm được lan tỏa, không có lực lượng nào gắn bó, đồng cảm sẻ chia như lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tìm đến nhau, mời chào, đón tiếp nhau chỉ có bát cơm trắng với khúc cá kho nhưng đầy chân tình, ấm lòng nghĩa tình và sự tin cậy.

Đại tá Vũ Văn Hậu khẳng định: Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tôi luyện trong chiến đấu, có sức đề kháng miễn nhiễm với tiêu cực. Đặc biệt tấm gương của Bác Hồ về đạo đức, phong cách, 5 lời thề danh dự của người chiến sỹ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vang lên trong ngày tuyên thệ gia nhập lực lượng là nguồn năng lượng vô tận giúp chúng tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, lao vào trận chiến - Đại tá Vũ Văn Hậu nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhìn nhận, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chỉ có 51 chữ thật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng đó là toàn bộ tài sản tinh thần Bác dành cho lực lượng công an nhân dân; làm đủ, làm đúng lời Bác dạy chắc chắn sẽ trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân tốt. Và nếu như ai đó đôi lúc còn băn khoăn, trăn trở thiệt hơn thì hãy soi vào tấm gương của Bác cả về tài năng và đạo đức, sự hy sinh trọn vẹn cả cuộc đời cho Tổ quốc, cho Nhân dân mới thấy rõ hơn sự gian khó, hy sinh của người chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang còn quá nhỏ nhoi. Tất cả những điều đó đã hun đúc, hòa quyện, làm nên bản lĩnh, là vấn đề cốt lõi tạo thành sức mạnh, niềm tin và chiến thắng tội phạm ma túy...

Hiện mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, người nghiện ma túy liên tục tăng, những khó khăn mới nảy sinh. Tội phạm ma túy đang triệt để lợi dụng thành tựu về khoa học, công nghệ do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra và siêu lợi nhuận từ sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mang lại, không từ một thủ đoạn nào để hoạt động và chống đối lực lượng chức năng. Đây là những khó khăn, thách thức lớn đối với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nói về những công việc trong thời gian tới, Đại tá Vũ Văn Hậu nêu rõ: Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, chủ trì phối hợp hiệp đồng tác chiến cùng các đơn vị trong và ngoài ngành, Công an các địa phương, các tổ chức quốc tế và dựa vào Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó coi trọng 5 nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt trong công tác phòng, chống ma túy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Công an giao, Nhân dân tin cậy trông chờ, bạn bè quốc tế dõi theo. Đó là: Tấn công quyết liệt, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, ngăn chặn từ xa nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Triệt xóa và vô hiệu hóa các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nơi nảy sinh nguồn cơn các vấn đề phức tạp xã hội. Kiểm soát, ngăn chặn không để sản xuất ma túy và tái trồng cây có chứa chất ma túy trong nước. Giải quyết thật tốt vấn đề người nghiện, chặn nguồn tăng, quản lý chặt chẽ không để người nghiện, người sử dụng ma túy hoạt động phạm tội. Kiên quyết không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chiến lược này, theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phải quan tâm xây dựng, phát triển 3 nền tảng cơ sở đảm bảo cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đạt kết quả toàn diện, vững chắc, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để xã hội cùng chung tay, toàn hệ thống chính trị vào cuộc, mọi người dân tích cực tham gia tạo thế trận an ninh quốc phòng toàn dân trong phòng, chống ma túy...

Tác giả: Hồng Điệp - Quỳnh Hoa

Nguồn tin: baotintuc.vn