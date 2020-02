Lập facebook ảo, lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tài sản

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thúy (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Thị Thúy. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, từ thông tin tố cáo của công dân tới Công an tỉnh Hòa Bình về việc, bị lừa tiền do một đối tượng lập Facebook đăng thông tin bán khẩu trang số lượng lớn, giá rẻ. Vì tin tưởng, nên nhiều người đã chuyển tiền cho cá nhân Facebook này, nhưng sau đó đã bị chặn điện thoại, Facebook. Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an Nghệ An đã làm rõ đối tượng trên là Hồ Thị Thúy.

Tại cơ quan Công an, Thúy khai nhận, do nhận thấy nhu cầu cần khẩu trang với số lượng lớn của nhiều người, nên đã đăng thông tin trên tài khoản Facebook ảo để bán nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện tại, Thúy khai đã chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ Thúy để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý