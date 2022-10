Lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng nói về vụ việc cán bộ ném tiền trong quán ăn

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh về hành vi thiếu chuẩn mực của một người đàn ông ném cả nắm tiền xảy ra tại một quán ăn trên đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), được cho là đang công tác tại Sở TN&MT TP Đà Nẵng, ngay trong tối 2/10, lãnh đạo Sở này cho biết bước đầu đã xác định sự việc có liên quan đến cán bộ của Sở.

Theo đó, người trong đoạn clip nêu trên là ông Đ.C.P, hiện đang công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng).

Hình ảnh sự việc được đưa lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của cán bộ P. theo quy định, báo cáo kết quả về giám đốc Sở trong ngày 3/10/2022. Sở TN&MT Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ công khai kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất.

Như Tiền Phong phản ánh, ngày 2/10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video trích xuất camera của một quán ăn trên đường Chương Dương. Theo nội dung phản ánh, trong khi hoàn lại tiền thừa cho khách (khoảng 16 tuổi) 25.000 đồng, do không có tiền chẵn, nên nhân viên quán ăn hoàn lại bằng tiền lẻ. Sau đó, ông bố quay lại quán ném nắm tiền và nói "Tụi bây đưa rác cho con tau à", đồng thời người này cũng lớn tiếng quát: "Nhà tau ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu". Sự việc gây bất bình trong dư luận với nhiều bình luận phê phán hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông trong đoạn video.

