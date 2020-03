Lãnh đạo Nghệ An nói gì khi dừng tiếp nhận người nhập cảnh về cách ly tập trung?

Công văn hỏa tốc tạm dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15h ngày 21/3/2020

Công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình khẳng định: “Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu treo do Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến”.

Công văn nêu rõ lý do dừng tiếp nhận: “Do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An hiện tại đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh”.

“Thời gian tạm dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu cầu treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15h ngày 21/3/2020”, với mục đích: “Để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và đồng thời chuẩn bị điều kiện về cơ sở vất chất, các phương án đảm bảo khác”.

Theo nội dung công văn, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An thông báo và kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình chia sẻ và phối hợp chỉ đạo, hết văn bản.

Ngay sau khi công văn hỏa tốc này xuất hiện trên diễn đàn mạng xã hội, dư luận tại xứ Nghệ hết sức băn khoăn và lo lắng. Họ cho rằng cách xử lý của Nghệ An trước đại dịch Covid-19 là không phù hợp.

Ông N. X. T., cán bộ hưu trí tại TP Vinh (Nghệ An) đặt câu hỏi: “Chủ trương phòng chống dịch là của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc Gia. Dịch bệnh cũng đã xuất hiện từ hai tháng nay không có gì là lạ cả. Vậy lâu nay lãnh đạo Nghệ An làm gì? Không thực hiện chủ trương của Chính phủ à? Tại sao lại để bị động như thế?. Nghèo như Hà Tĩnh, Quảng Bình họ làm được, tại sao Nghệ An lại không làm được?”.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh

Facebooker C.S.H băn khoăn: “Cổng B, Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tính đến tối qua (20/3) đã tiếp nhận, cách li 1000/1800 công dân rồi. Không rõ từ Cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) về đã cách li được mấy người? Nếu căng nhất sẽ đến lúc Hà Tĩnh làm công văn trả công dân Nghệ An về tỉnh, rồi họ cho xe chở qua cầu Bến Thủy bỏ đó thì mần răng hề? Và lỡ đâu trong số được thả về tỉnh đó có người mang mầm bệnh?”

Trao đổi với PV, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Một trong những lý do ra công văn ngừng tiếp nhận đó là Nghệ An đã thống nhất với Chủ tịch Hà Tĩnh tạm dừng cho vài ngày. Đến sáng hôm qua (21/3) họ vẫn đưa ra 130 người. Trong khi đó, nguồn dự trữ của Nghệ An thì gần hết rồi”.

Theo ông Bùi Đình Long, thời gian chuẩn bị ở Kỳ Sơn, Tương Dương thì cũng phải mất vài ngày. Khi trên đó xong thì sẽ tiếp tục ưu tiên cho Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thống nhất qua điện thoại với tỉnh Hà Tĩnh nhưng họ vẫn đưa ra, có khi đến sát cầu Bến Thủy mới thông báo để nhận, khiến anh em rất bị động. Nguyên tắc là tỉnh nào thì phải cách ly tỉnh đó.

“Dự kiến nhanh nhất thì khoảng cuối giờ chiều nay ở Kỳ Sơn có thể xong, giải tỏa được khoảng 300 người. Đến thứ 3 thì ở Tương Dương được khoảng 280 chỗ. Hiện đang đi tìm một số khách sạn, nhà hàng để sáng nay họp đề xuất với Bí thư”, ông Long nói.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện tại trên địa bàn tỉnh đã cách ly tập trung gần 1000 người, bao gồm Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và người nước ngoài.

Hiện tại Hà Tĩnh đang cách ly tập trung 1.211 trường hợp cả trong và ngoài tỉnh

“Quỹ của Nghệ An còn hơn 300 nữa thôi, dự kiến trong ngày hôm nay khả năng là kín. Nếu về nhiều quá là sẽ thiếu chỗ, không cẩn thận là vỡ trận”.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Tĩnh, ngày 21/3 cách ly tập trung thêm 545 trường hợp, tổng đang cách ly 1.211 trường hợp, hiện tại tất cả sức khỏe ổn định. Lũy tích cách ly tập trung 1.233 trường hợp.

Là một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh sẵn sàng đón nhận tất cả công dân Việt Nam về nước. Sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, đùm bọc đồng loại trong cơn hoạn nạn. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng Hà Tĩnh luôn chủ động và thích ứng.

Tác giả: Trần Hoàn - Đặng Sơn

Nguồn tin: Infonet.vietnamnet.vn